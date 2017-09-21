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Политика
Азаров объяснил, зачем Порошенко срывает миротворческую миссию в Донбассе
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    Азаров объяснил, зачем Порошенко срывает миротворческую миссию в Донбассе

    15:45  21 Сентября 2017
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    Азаров объяснил, зачем Порошенко срывает миротворческую миссию в Донбассе

    Москва, 21 сентября. Президент Украины Петр Порошенко призывает ввести миротворцев ООН в Донбасс, чтобы блокировать его со всех сторон для зачистки. Так считает экс-премьер страны Николай Азаров.

    По его мнению, идея о миротворческой операции могла бы остановить кровопролитие, но не в той форме, которую предлагает Порошенко. Прекращение боевых действий невыгодно для нынешнего украинского президента, команда которого преследует совершенно иные цели. Именно поэтому Украина отказалась принять предложение России и внесла свой вариант.

    «Порошенко почему-то посчитал, что мирное население в основном гибнет на границе России и Украины, и предложил именно туда отправить миротворцев. А это — уход от решения проблемы. И его главная идея — сорвать миротворческую инициативу Москвы», — заявил Азаров.

    Бывший премьер Украины уверен, что Порошенко намерен продолжать бомбить Донбасс и добиваться его полной блокады не только со стороны Украины, но и со стороны России, «что является мечтой всех неонацистов на Украине, поскольку позволит зачистить и уничтожить Донбасс», пишет газета «Известия».

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    Автор: Катерина Михайлиди
    #донбасс #оон #порошенко #азаров #миротворцы
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