Азаров объяснил, зачем Порошенко срывает миротворческую миссию в Донбассе

В Избранное

Москва, 21 сентября. Президент Украины Петр Порошенко призывает ввести миротворцев ООН в Донбасс, чтобы блокировать его со всех сторон для зачистки. Так считает экс-премьер страны Николай Азаров.

По его мнению, идея о миротворческой операции могла бы остановить кровопролитие, но не в той форме, которую предлагает Порошенко. Прекращение боевых действий невыгодно для нынешнего украинского президента, команда которого преследует совершенно иные цели. Именно поэтому Украина отказалась принять предложение России и внесла свой вариант.

«Порошенко почему-то посчитал, что мирное население в основном гибнет на границе России и Украины, и предложил именно туда отправить миротворцев. А это — уход от решения проблемы. И его главная идея — сорвать миротворческую инициативу Москвы», — заявил Азаров.

Бывший премьер Украины уверен, что Порошенко намерен продолжать бомбить Донбасс и добиваться его полной блокады не только со стороны Украины, но и со стороны России, «что является мечтой всех неонацистов на Украине, поскольку позволит зачистить и уничтожить Донбасс», пишет газета «Известия».