Путин в «Яндексе» узнал, когда искусственный интеллект «съест» человеческий
Москва, 21 сентября. Искусственный интеллект едва ли когда-то сумеет в полной мере заменить человеческий, однако в скором времени он будет внедрен почти во все предметы, с которыми человек сталкивается ежедневно. Об этом в четверг рассказали президенту России Владимиру Путину сотрудники компании «Яндекс».
Российский лидер поинтересовался, когда все-таки искусственный интеллект «съест» человеческий, на что генеральный директор группы компаний «Яндекс» Аркадий Волож ответил, что никогда.
«Надеюсь, что никогда», — сказал он.
Волож также выразил уверенность в том, что в скором времени «искусственный интеллект будет везде, во всем, что окружает человека».
Путину показали машинный интеллект: "Алиса" рассказала президенту про погоду и местонахождение pic.twitter.com/4klXLtX5Mb— Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) September 21, 2017