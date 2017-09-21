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Путин в «Яндексе» узнал, когда искусственный интеллект «съест» человеческий
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    Путин в «Яндексе» узнал, когда искусственный интеллект «съест» человеческий

    15:29  21 Сентября 2017  /обновлено: 17:26  21 Сентября 2017
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    Путин в «Яндексе» узнал, когда искусственный интеллект «съест» человеческий

    Москва, 21 сентября. Искусственный интеллект едва ли когда-то сумеет в полной мере заменить человеческий, однако в скором времени он будет внедрен почти во все предметы, с которыми человек сталкивается ежедневно. Об этом в четверг рассказали президенту России Владимиру Путину сотрудники компании «Яндекс». 

    Российский лидер поинтересовался, когда все-таки искусственный интеллект «съест» человеческий, на что генеральный директор группы компаний «Яндекс» Аркадий Волож ответил, что никогда.

    «Надеюсь, что никогда», — сказал он.

    Волож также выразил уверенность в том, что в скором времени «искусственный интеллект будет везде, во всем, что окружает человека».

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    Автор: Дана Балан
    #путин #россия #интеллект #технологии #яндекс
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