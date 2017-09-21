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Политика
Косачев продолжит представлять Марий Эл в Совете Федерации
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    Косачев продолжит представлять Марий Эл в Совете Федерации

    16:48  21 Сентября 2017
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    Косачев продолжит представлять Марий Эл в Совете Федерации

    Йошкар-Ола, 21 сентября. Глава международного комитета Совета Федерации Константин Косачев будет представлять Республику Марий Эл в верхней палате парламента. Соответствующий указ подписал глава региона Александр Евстифеев.

    Глава республики отметил, что Косачев уже успел хорошо зарекомендовать себя на посту сенатора.

    «Он регулярно приезжает в регион, проводит встречи с руководителями исполнительных органов государственной власти, с ректорами вузов, посещает социальные и образовательные учреждения, не понаслышке знаком с проблематикой республики. Уверен, и дальше Константин Иосифович будет работать на благо республики», — отметил Евстифеев.

    Косачев является сенатором от Марий Эл с сентября 2015 года. В июне этого года он инициировал создание временной комиссии по защите государственного суверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела России. Кроме того, Косачев в качестве соавтора внес почти 300 поправок к законопроектам, предложенных на рассмотрение в Госдуме сенаторами, в частности — к закону «О связи», предлагающие ограничить анонимное распространение SIM-карт, пишет «Медиапоток».

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    Автор: Катерина Михайлиди
    #косачев #евстифеев #совет федерации
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