Поиск
Лента новостей
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск
Закрыть
Спорт
Дизайн медалей зимней Олимпиады-2018 представлен в Сеуле
Политика
В Госдуме называли решение сейма Латвии о гражданстве дискриминацие русского населения
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    В Госдуме называли решение сейма Латвии о гражданстве дискриминацие русского населения

    15:29  21 Сентября 2017
    39

    В Госдуме называли решение сейма Латвии о гражданстве дискриминацие русского населения

    Москва, 21 сентября. Решение сейма Латвии об отказе в предоставлении статуса негражданина детям неграждан, родившимся на территории страны, глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий объявил продолжением дискриминационной политики по отношению к собственному населению и проявлением русофобии.

    Напомним, сегодня сейм Латвии отклонил внесенный президентом законопроект, согласно которому новорожденные дети неграждан, живущих в Латвии, должны были получать полноценное гражданство. Большинство таких неграждан — русские по национальности.

    «Сейм Латвии продолжает дискриминационную политику в отношении потомков русскоязычного населения. Это абсолютно абсурдное и необъяснимое проявление русофобской позиции по отношению к своим же согражданам», — отметил Слуцкий в беседе с РИА Новости

    В Госдуме называли решение сейма Латвии о гражданстве дискриминацие русского населения

    Глава комитета Госдумы подчеркнул, что статус негражданина используется в настоящее время исключительно для унижения людей, родившихся в прибалтийских республиках после распада Советского Союза.

    «Это позор и нарушение прав человека», — подчеркнул депутат.

    Triangle Created with Sketch.
    Автор: Валентин Меликов
    Комментарии:
    Загрузка...
    Загрузка...
    Видео Все
      Инфографика Все

        Украинские медики потребовали еды и уважения

        10:56 19 Сентября 2017 28999

        Фрукты и овощи в Киеве обработали ядом, чтобы не растащили Украину

        12:26 18 Сентября 2017
        41657

        Мэр Львова Садовый: Порошенко поступил низко, он опозорил Украину

        11:11 14 Сентября 2017
        20505

        Саакашвили спрятался от СБУ и полиции на львовском книжном форуме

        18:21 13 Сентября 2017
        8219

        На многотысячном соборе русофилов в Болгарии митрополит освятил флаг ДНР

        14:06 11 Сентября 2017
        7855
        Закрыть
        Нажмите "Сохранить", чтобы читать "РИА ФАН" на главной ЯндексаСохранить
        Популярное на сайте
        Читайте нас в соцсетях
        Самое обсуждаемое
        Украина выплатила часть судебных издержек по иску России о долге в 3 млрд долларов

        Украина выплатила часть судебных издержек по иску России о долге в 3 млрд долларов

        11:45   21 Сентября 2017
        205
        Пять стран объединились для судебного процесса над виновными в крушении MH-17

        Пять стран объединились для судебного процесса над виновными в крушении MH-17

        9:59   21 Сентября 2017
        7505
        Центробанк принял решение о санации «Бинбанка» и «Рост банка»

        Центробанк принял решение о санации «Бинбанка» и «Рост банка»

        9:47   21 Сентября 2017
        549
        Сирия: САА при поддержке ВКС РФ ликвидировала сотни боевиков на севере Хамы

        Сирия: САА при поддержке ВКС РФ ликвидировала сотни боевиков на севере Хамы

        23:07   20 Сентября 2017
        26216