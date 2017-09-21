В Госдуме называли решение сейма Латвии о гражданстве дискриминацие русского населения

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Москва, 21 сентября. Решение сейма Латвии об отказе в предоставлении статуса негражданина детям неграждан, родившимся на территории страны, глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий объявил продолжением дискриминационной политики по отношению к собственному населению и проявлением русофобии.

Напомним, сегодня сейм Латвии отклонил внесенный президентом законопроект, согласно которому новорожденные дети неграждан, живущих в Латвии, должны были получать полноценное гражданство. Большинство таких неграждан — русские по национальности.

«Сейм Латвии продолжает дискриминационную политику в отношении потомков русскоязычного населения. Это абсолютно абсурдное и необъяснимое проявление русофобской позиции по отношению к своим же согражданам», — отметил Слуцкий в беседе с РИА Новости.

Глава комитета Госдумы подчеркнул, что статус негражданина используется в настоящее время исключительно для унижения людей, родившихся в прибалтийских республиках после распада Советского Союза.