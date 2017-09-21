Volvo представила новый кроссовер XC40 в Милане

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Милан, 21 сентября. Шведская автомобильная компания Volvo представила новый премиальный кроссовер XC40 во время торжественного открытия бутика скандинавского дизайна 80 hours Milan c/o Volvo Cars в Милане.

В магазине выставили продукцию 40 ведущих брендов скандинавского дизайна, включая Teenage Engineering, POC, Front, Monica Förster, John Sterner .

Гости мероприятия также смогли приобрести аксессуары и технологические новинки скандинавского производства. Отметим, что компания Volvo стала куратором экспозиции.

Официальное открытие магазина прошло 21 сентября. В течение трех дней Недели Моды в Милане шоу-рум будет доступен для всех желающих.