Турция перебросила колонну военных грузовиков и бульдозеров на границу с Сирией
Бал Аль-Хава, 21 сентября. На границе Сирии замечена военная и строительная техника Турции.
Сирийские источники опубликовали в Сети кадры с тяжелыми бульдозерами и военной техникой армии Турции около границы САР в районе Бал Аль-Хава. Ранее сообщалось о масштабных танковых учениях около иракской границы и появлении турецких реактивных систем залпового огня рядом с Сирией.
Отмечается, что бульдозеры применяются войсками для разбора завалов в населенных пунктах для продвижения войск и техники, а также для быстрого возведения брустверов в пустынных районах для защиты танков и пехоты.
#Turkey: #TSK engineering vehicles arrived at #Syria|n border near Bal Al-Hawa crossing. Pics @Acemal71. Geolocated: https://t.co/h1flK2K0rz pic.twitter.com/s6AJNj49Yj— Qalaat Al Mudiq (@QalaatAlMudiq) September 21, 2017
Many #TSK military bulldozers and excavators have crossed the border and went to #Syria. pic.twitter.com/rxDwvSQ7Vl— Cemal (@Acemal71) September 21, 2017