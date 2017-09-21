Турция перебросила колонну военных грузовиков и бульдозеров на границу с Сирией

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Бал Аль-Хава, 21 сентября. На границе Сирии замечена военная и строительная техника Турции.

Сирийские источники опубликовали в Сети кадры с тяжелыми бульдозерами и военной техникой армии Турции около границы САР в районе Бал Аль-Хава. Ранее сообщалось о масштабных танковых учениях около иракской границы и появлении турецких реактивных систем залпового огня рядом с Сирией.

Отмечается, что бульдозеры применяются войсками для разбора завалов в населенных пунктах для продвижения войск и техники, а также для быстрого возведения брустверов в пустынных районах для защиты танков и пехоты.