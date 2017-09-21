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Донецк потребовал согласовать ввод миротворцев ООН в Донбасс с ДНР и ЛНР
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    Донецк потребовал согласовать ввод миротворцев ООН в Донбасс с ДНР и ЛНР

    15:28  21 Сентября 2017
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    Донецк потребовал согласовать ввод миротворцев ООН в Донбасс с ДНР и ЛНР

    Донецк, 21 сентября. Ввод миротворцев ООН в Донбасс должен быть согласован с властями ДНР и ЛНР. Об этом заявила журналистам исполняющая обязанности министра иностранных дел Донецкой народной республики Наталья Никонорова.

    «Односторонние действия могут только негативно влиять на возможность реализации мирных договоренностей, поскольку основой такой реализации является утверждение всех условий, модальностей и механизмов двумя сторонами конфликта – Киевом и Донбассом», — цитирует слова дипломата РИА Новости.

    Напомним, ранее президент Украины Петр Порошенко потребовал ввести миротворческий контингент в зону военного конфликта в Донбассе в кратчайшие сроки.

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    Автор: Алексей Громов
    #донбасс
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