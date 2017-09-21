Опубликовано видео крупного пожара возле мэрии Ростова

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Ростов-на-Дону, 21 сентября. В Сети появилось видео пожара в Ростове-на-Дону, который вспыхнул в десятиэтажном здании неподалеку от мэрии.

«Десятиэтажное высотное здание горит в центре города по переулку Семашко. Пожарные работают по третьему рангу сложности. Информация о площади пожара и эвакуации уточняется», — сообщает региональное управление МЧС РФ.

Между тем, очевидцы сообщают, что люди, оказавшиеся в охваченном огнем здании, начали выпрыгивать из окон. По разным данным, в горящем здании может располагаться торговый центр или отель. Сведений о погибших и пострадавших пока не поступало, передает РЕН ТВ.