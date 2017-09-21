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Опубликовано видео крупного пожара возле мэрии Ростова
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    Опубликовано видео крупного пожара возле мэрии Ростова

    15:07  21 Сентября 2017
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    Опубликовано видео крупного пожара возле мэрии Ростова

    Ростов-на-Дону, 21 сентября. В Сети появилось видео пожара в Ростове-на-Дону, который вспыхнул в десятиэтажном здании неподалеку от мэрии.

    «Десятиэтажное высотное здание горит в центре города по переулку Семашко. Пожарные работают по третьему рангу сложности. Информация о площади пожара и эвакуации уточняется», — сообщает региональное управление МЧС РФ.

    Между тем, очевидцы сообщают,  что люди, оказавшиеся в охваченном огнем здании, начали выпрыгивать из окон.  По разным данным, в горящем здании может располагаться торговый центр или отель. Сведений о погибших и пострадавших пока не поступало, передает РЕН ТВ.

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    Автор: Геннадий Плющев
    #пожар #ростов #видео #здание #мэрия
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