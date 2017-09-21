Сторож изнасиловал 16-летнюю девушку в бане под Новгородом

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Великий Новгород, 21 сентября. Житель Новгородской области изнасиловал несовершеннолетнюю в бане. Как стало известно, преступление было совершено в поселке Крестцы в минувшую субботу, 16 сентября.

Так, 51-летний сторож ТЦ с балкона заметил, как в баню, находящуюся недалеко, направляется девушка. Мужчина сперва подглядывал за ней, а затем изнасиловал.

Пострадавшая обратилась в полицию. Уже 21 сентября злоумышленник был задержан. Выяснилось, что мужчина уже дважды был судим за кражу и причинение вреда здоровью бывшей жене. Он признался, что на поступок мужчину вдохновило внезапное отключение электричества.

Напомним, ранее сообщалось, что в Приморье двое несовершеннолетних подростков жестоко изнасиловали 17-летнюю девушку.