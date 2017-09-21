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Сторож изнасиловал 16-летнюю девушку в бане под Новгородом
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    Сторож изнасиловал 16-летнюю девушку в бане под Новгородом

    15:13  21 Сентября 2017
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    Сторож изнасиловал 16-летнюю девушку в бане под Новгородом

    Великий Новгород, 21 сентября. Житель Новгородской области изнасиловал несовершеннолетнюю в бане. Как стало известно, преступление было совершено в поселке Крестцы в минувшую субботу, 16 сентября.

    Так, 51-летний сторож ТЦ с балкона заметил, как в баню, находящуюся недалеко, направляется девушка. Мужчина сперва подглядывал за ней, а затем изнасиловал.

    Пострадавшая обратилась в полицию. Уже 21 сентября злоумышленник был задержан. Выяснилось, что мужчина уже дважды был судим за кражу и причинение вреда здоровью бывшей жене. Он признался, что на поступок мужчину вдохновило внезапное отключение электричества.

    Напомним, ранее сообщалось, что в Приморье двое несовершеннолетних подростков жестоко изнасиловали 17-летнюю девушку

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    Автор: Тимур Румянцев
    #изнасилование #новгородская область
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