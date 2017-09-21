Здания 11 управ и центр госуслуг эвакуировали в Москве из-за угрозы взрыва

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Москва, 21 сентября. Новая волна звонков о заминированиях накрыла сегодня объекты в 12-ти районах Москвы.

Как стало известно ФАН, после анонимных сообщений об угрозах взрывов сотрудники экстренных служб, кинологи и полиция проверяют здания управ в районах Савеловский, Войковский, Кунцево, Лианозово, Марьино, Ростокино, Некрасовка, Люблино, Басманный, Бирюлево-Западное, Новокосино.

Кроме того, поступил звонок и минировании центра госуслуг в Раменках.

