Составлен рейтинг регионов России по числу сторонников ЗОЖ

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Москва, 21 сентября. Больше всего сторонников ЗОЖ в России живет на Северном Кавказе и в южных регионах, меньше всего — в Восточной Сибири и на Дальнем Востоке. Об этом свидетельствуют результаты исследования «РИА Рейтинг».

Место регионов в рейтинге агентства зависело от доли населения, увлекающегося спортом и физкультурой, расходов на табачные изделия, объемов продажи алкоголя, количества преступлений в состоянии алкогольного или наркотического опьянения и др.

Первые строчки рейтинга заняли северокавказские республики и регионы на юге страны. Так, первое место в списке у Чечни, второе — у Дагестана, третье — у Кабардино-Балкарской республики. На последних местах расположились Еврейская автономная и Магаданская области, Камчатский и Забайкальский края, а также республики Хакасия и Бурятия.