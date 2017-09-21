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Политика
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ИГ и «Талибан» ведут ожесточенные бои на востоке Афганистана
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    ИГ и «Талибан» ведут ожесточенные бои на востоке Афганистана

    15:00  21 Сентября 2017
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    ИГ и «Талибан» ведут ожесточенные бои на востоке Афганистана

    Кабул, 21 сентября. Ожесточенные бои вспыхнули между террористами «Исламского государства»* и боевиками исламского движения «Талибан» на востоке Афганистана (обе террористические группировки запрещены в РФ).

    Столкновения происходили в различных частях восточной афганской провинции Нангархар. Высокопоставленный источник в местной полиции сообщил Bakhtar News, что после столкновений на поле боя осталось 13 убитых с обеих сторон.

    ИГ и «Талибан» ведут ожесточенные бои на востоке Афганистана

    Напомним, террористам ИГ* в Афганистане удалось, несмотря на сопротивление правительственных сил и боевиков «Талибана»*, закрепиться на значительных участках территории на востоке и севере страны. С ИГ связывают несколько случаев убийства мирных жителей, которых террористы заподозрили в работе на местных силовиков.

    * Организация запрещена на территории РФ.

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    Автор: Валентин Меликов
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