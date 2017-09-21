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Хоть не Нарния: эксперт разъяснил, как Трамп мог перепутать Намибию с Намбией
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    Хоть не Нарния: эксперт разъяснил, как Трамп мог перепутать Намибию с Намбией

    15:05  21 Сентября 2017  /обновлено: 15:05  21 Сентября 2017
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    Политолог: Оговорка в ООН может дорого стоить Трампу

    В своей речи перед Генассамблеей ООН президент США Дональд Трамп придумал новую страну.

    В первый раз американский лидер упомянул вымышленное им государство как бы по ходу дела, перечисляя другие африканские государства. Это можно было списать на досадную оговорку. Затем, впрочем, он начал прицельным образом хвалить систему здравоохранения Намбии и прогресс, который медики этого государства достигли в борьбе с вирусом Эбола. Это заставило многих — но, видимо, не его самого — обратить внимание на оплошность Трампа.

    Стоит отметить, что в стенограмме выступления американского президента перед ООН Намбия была исправлена на Намибию, реальное африканское государство. По всей видимости, именно его и хотел похвалить Трамп.

    Конечно, на поверхности все это достаточно простой казус, считает глава Центра политической информации Алексей Мухин. Оговорка Трампа на Генеральной ассамблее ООН —  лишь одно из следствий посредственного преподавания географии в высших учебных заведениях США.

    «Еще хорошо, что Трамп не обозвал Намибию Нарнией. Но это еще не такая большая оплошность, судя по тому, что американская конгрессвумен когда-то без особых проблем приняла факт вмешательства России во внутренние дела сказочной страны Лимпопо (эксперт имеет в виду розыгрыш пранкерами Лексусом и Вованом члена Палаты представителей США Максим Уотерс — прим. ФАН). Поневоле соглашаешься с российским президентом, который как-то сказал, что выпускники элитных англосаксонских вузов зачастую способны спутать Австрию с Австралией, и с этим ничего не поделаешь», — заявил политолог в беседе с корреспондентом Федерального агентства новостей.

    В своей речи перед Генассамблеей ООН президент США Дональд Трамп придумал новую страну

    Нельзя исключать, что враги Дональда Трампа в американских мейнстримовых СМИ и, быть может, даже в том же Конгрессе США используют его оговорку как еще один плацдарм для информационной атаки против нынешнего хозяина Белого дома. Это уже не первый казус подобного рода, который произошел с Трампом: чего только стоят его частые опечатки в Twitter.

    Учитывая всю антипатию к нему средств массовой информации, потенциально 45-му национальному лидеру США может грозить судьба Джорджа Буша-младшего. Как мы помним, того к концу его президентской каденции из-за частых оговорок и одиозных высказываний, вроде того, что он верит, что рыбы и люди могут жить в мире, американская пресса практически в открытую дразнила глупцом.

    «Я думаю, что это будет сделано в обязательном порядке. Скорее всего, оппоненты Трампа уже навострили свои перья и записывают за ним. В дальнейшем они используют все эти его оговорки, чтобы доказать, что он неадекватен как человек и не может быть президентом США. Оговорка в ООН может стоить Трампу многого», — поясняет Мухин.

    Национальному лидеру США может грозить судьба Джорджа Буша-младшего

    С другой стороны, потенциально неграмотность американского национального лидера — это проблема не одной только Намибии, но всего мира.

    «Действительно, основное слабое место в имидже Трампа — это стремительно настигающее его как представителя американского истеблишмента старческое слабоумие. Но это проблема не его одного. Люди, которые обладают такими ресурсами и претендуют на то, чтобы регулировать международную систему отношений, должны быть интеллектуально развиты. Пока же получается, что лица, допущенные к принятию решений в США, не блещут остротой ума. Есть замечательная поговорка: «От дурака защиты нет». Но такая защита должна быть. Может быть, это проблема не только США, но и всего мирового сообщества. Что делать с этим мы пока не знаем, но работать в этом направлении нужно», — подводит итог Алексей Мухин.

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    Автор: Иван Верихов
    #оон #трамп #буш-младший #генассамблея оон #мухин #намибия #намбия #лимпопо #нарния
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