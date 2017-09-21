Путину показали российский автомобиль-беспилотник в офисе «Яндекса»

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Москва, 21 сентября. Российский лидер Владимир Путин посетил офис российской компании «Яндекс», которой в четверг исполняется 20 лет, чтобы ознакомиться с новейшими разработками.

Он поехал: Путину показали российский автомобиль-беспилотник pic.twitter.com/NCGZBg5Nyq — Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) September 21, 2017

В ходе экскурсии Путину продемонстрировали беспилотный автомобиль «Яндекса». Транспортное средство выполнено на базе Toyota Prius.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал, что Путин поздравит сотрудников «Яндекса» с 20-летним юбилеем, а также ознакомится с новинками компании.