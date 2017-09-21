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Путину показали российский автомобиль-беспилотник в офисе «Яндекса»
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    Путину показали российский автомобиль-беспилотник в офисе «Яндекса»

    14:59  21 Сентября 2017
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    Путину показали российский автомобиль-беспилотник в офисе «Яндекса»

    Москва, 21 сентября. Российский лидер Владимир Путин посетил офис российской компании «Яндекс», которой в четверг исполняется 20 лет, чтобы ознакомиться с новейшими разработками. 

    В ходе экскурсии Путину продемонстрировали беспилотный автомобиль «Яндекса». Транспортное средство выполнено на базе Toyota Prius. 

    Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал, что Путин поздравит сотрудников «Яндекса» с 20-летним юбилеем, а также ознакомится с новинками компании.  

     

     

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    Автор: Дана Балан
    #путин #россия #беспилотник #яндекс #автомобиль
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