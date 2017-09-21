Опубликовано новое видео с уничтожением военными США танка САА в районе Ат-Танф
Дамаск, 21 сентября. В Сети появилась запись уничтожения сирийской и иранской техники ВС США, снятая американскими беспилотниками.
В Глобальной Сети опубликованы кадры, записанные разведывательными беспилотниками международной коалиции во главе с США, на которых демонстрируется уничтожение сирийского танка в районе погранперехода Ат-Танф. Американцы атаковали технику САА на подходе к пограничному переходу в мае-июне текущего года, около Ат-Танфа западная коалиция обустроила военную базу для обучения боевиков вооруженной оппозиции.
Также запись показывает уничтожение сирийского истребителя Су-22 и беспилотного летательного аппарата Вооруженных сил Ирана на территории САР.
Another video surfaced (h/t @BorkDorkla) showing #USAF destroying Regime tanks N. of Al-Tanf, the #SyAF Su-22 & #Iran|ian drone in May-June. pic.twitter.com/Rdz1vjjymD— Qalaat Al Mudiq (@QalaatAlMudiq) September 21, 2017