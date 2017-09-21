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Опубликовано новое видео с уничтожением военными США танка САА в районе Ат-Танф
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    Опубликовано новое видео с уничтожением военными США танка САА в районе Ат-Танф

    14:50  21 Сентября 2017
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    Опубликовано новое видео с уничтожением военными США танка САА в районе Ат-Танф

    Дамаск, 21 сентября. В Сети появилась запись уничтожения сирийской и иранской техники ВС США, снятая американскими беспилотниками.

    В Глобальной Сети опубликованы кадры, записанные разведывательными беспилотниками международной коалиции во главе с США, на которых демонстрируется уничтожение сирийского танка в районе погранперехода Ат-Танф. Американцы атаковали технику САА на подходе к пограничному переходу в мае-июне текущего года, около Ат-Танфа западная коалиция обустроила военную базу для обучения боевиков вооруженной оппозиции.

    Также запись показывает уничтожение сирийского истребителя Су-22 и беспилотного летательного аппарата Вооруженных сил Ирана на территории САР.

     

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    Автор: Алексей Громов
    #сша #сирия #саа #бпла #танк
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