Опубликовано новое видео с уничтожением военными США танка САА в районе Ат-Танф

В Избранное

Дамаск, 21 сентября. В Сети появилась запись уничтожения сирийской и иранской техники ВС США, снятая американскими беспилотниками.

В Глобальной Сети опубликованы кадры, записанные разведывательными беспилотниками международной коалиции во главе с США, на которых демонстрируется уничтожение сирийского танка в районе погранперехода Ат-Танф. Американцы атаковали технику САА на подходе к пограничному переходу в мае-июне текущего года, около Ат-Танфа западная коалиция обустроила военную базу для обучения боевиков вооруженной оппозиции.

Также запись показывает уничтожение сирийского истребителя Су-22 и беспилотного летательного аппарата Вооруженных сил Ирана на территории САР.