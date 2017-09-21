Латвия отклонила законопроект об автоматической выдаче гражданства детям мигрантов

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Рига, 21 сентября. Сейм Латвии в четверг отклонил законопроект об автоматической выдаче гражданства всем детям, рожденным на территории республики после 1 июля 2018 года.

Против данного законопроекта, в частности, выступило национальное объединение «Все для Латвии!».

Отметим, что автором инициативы оказался президент Латвии Раймондс Вейонис. По его словам, подобные меры позволят сплотить латвийское общество. Как сообщает АиФ, ежегодно в семьях неграждан в Латвии рождается 50-80 детей. При этом, как показывают соцопросы, не менее 76% жителей страны поддерживают идею выдачи гражданства всем родившимся в Латвии детям.