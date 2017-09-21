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Латвия отклонила законопроект об автоматической выдаче гражданства детям мигрантов
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    Латвия отклонила законопроект об автоматической выдаче гражданства детям мигрантов

    14:46  21 Сентября 2017
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    Латвия отклонила законопроект об автоматической выдаче гражданства детям мигрантов

    Рига, 21 сентября. Сейм Латвии в четверг отклонил законопроект об автоматической выдаче гражданства всем детям, рожденным на территории республики после 1 июля 2018 года.

    Против данного законопроекта, в частности, выступило национальное объединение «Все для Латвии!».

    Латвия отклонила законопроект об автоматической выдаче гражданства детям мигрантов

    Отметим, что автором инициативы оказался президент Латвии Раймондс Вейонис. По его словам, подобные меры позволят сплотить латвийское общество. Как сообщает АиФ, ежегодно в семьях неграждан в Латвии рождается 50-80 детей. При этом, как показывают соцопросы, не менее 76% жителей страны поддерживают идею выдачи гражданства всем родившимся в Латвии детям.

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    Автор: Геннадий Плющев
    #дети #депутаты #латвия #гражданство #парламент
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