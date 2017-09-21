Испанский кризис: как и почему Каталония добивается независимости от Мадрида

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Как сообщают СМИ, 21 сентября по всей Испании прокатилась волна народного протеста, граждане требуют от официальных властей прекратить давление на Каталонию и не препятствовать проведению референдума о независимости автономного сообщества. Самая крупная акция народного протеста прошла в Барселоне, на улицы вышло более 40 тысяч человек.

С чего все началось, и что происходит сейчас

«Это довольно старая история, с начала 2000-х годов в Каталонии проходят бурные обсуждения и полемика по поводу того, достаточно ли автономии предоставлено региону центральной Испанией, как получить больше автономии, и не лучше ли вообще «расстаться» с Испанией и стать независимым государством в форме республики. Последние 15 лет этот тезис обсуждается в политических, научных, общественных кругах, об этом говорят рядовые граждане. Это уже не первая попытка провести референдум», — объясняет в беседе с Федеральным агентством новостей старший научный сотрудник ИМЭМО РАН Екатерина Черкасова.

Власти Каталонии предпринимали попытки организовать неофициальный плебисцит в 2009 и 2011 годах. Очередная попытка должна была состояться в 2014 году, но она также была заблокирована Конституционным судом Испании.

«Этот референдум представлял собой нечто вроде опроса, который не был официально признан. Согласно его результатам, около 80% проголосовавших высказалось за отделение от Испании. При этом стоит иметь в виду, что в этом голосовании приняло участие меньше трети граждан Каталонии, имеющих право голоса», — продолжает Черкасова.

По словам эксперта, во главе правительства Каталонии находятся сторонники независимости. Эти люди, невзирая на противодействие со стороны центральных властей, назначили новый референдум.

20 сентября в Каталонии прошли обыски, а затем и задержания. Таким образом, официальный Мадрид пытается подавить попытки каталонского правительства организовать референдум и отделиться от Испании. На стороне испанских властей вновь выступает судебный орган, который уже признал плебисцит, запланированный на 1 октября 2017 года, незаконным.

Почему Конституционный суд препятствует референдуму

Екатерина Черкасова говорит, что Конституционный суд действует в рамках существующей испанской нормативно-правовой базы. Вторая статья Конституции, принятой в 1978 году, однозначно говорит о том, что Испания является единым и неделимым государством. Документ не предусматривает право сецессии и выхода какого-либо автономного региона из состава Испании. Специалист подчеркивает, что в этом и состоит главное отличие ситуации, сложившейся в Испании, от ситуации в Великобритании. Великобритания является союзным государством, и референдум о независимости Шотландии был санкционирован центральным правительством Великобритании.

Более того, 155-я статья Конституции регламентирует действия центрального аппарата правительства в том случае, если один из регионов попытается нарушить 2 статью. Согласно 155-й статье, неповиновение и попытки отделиться автоматически означают роспуск правительства автономного сообщества и введение чрезвычайного положения.

«Конституционный суд действует в защиту Конституции, в этом заключается его основная функция», — заключает Екатерина Черкасова.

Как итог любые действия сепаратистов будут подавляться на законных основаниях. Референдум может организовать только Мадрид, и только при наличии согласия Конституционного суда.

Чего хотят сепаратисты

Екатерина Черкасова говорит, что сепаратисты, во-первых, хотят получить больше автономии, как культурной, так и языковой. Во-вторых, главный мотив властей Каталонии — экономическая независимость.

«Каталония – это очень богатый регион Испании, и он перечисляет в центральный бюджет значительно больше средств, чем получает обратно в виде межбюджетных трансфертов и субсидий. Разницу посчитать очень сложно, существуют разные оценки. Кто-то говорит о 5-6 миллиардах евро, согласно другим оценкам, это 11-15 миллиардов евро. В любом случае, это значительная сумма для Каталонии, но не очень значительная сумма для Испании».

Специалист считает, что Мадриду стоит перевести полномасштабные переговоры с властями Каталонии именно во второй проблеме, в этом случае сепаратисты могли бы пойти на уступки.

Реакция в мире

Официальный представитель Госдепартамента США Хезер Науэрт заявила, что каталонский референдум является внутренним вопросом Испании, а потому Америка не будет вмешиваться в происходящее.

«Мы дадим правительству и людям там разобраться с этим. Мы будем работать с любым правительством или структурой, которые возникнут в итоге», — заключила Науэрт.

Старший научный сотрудник ИМЭМО РАН считает, что Вашингтон не пойдет на вмешательство в сложившийся испанский кризис. Но реакция может последовать со стороны ЕС.

«Реакция Брюсселя волнует каталонских сепаратистов значительно больше, чем реакция США. Америка далеко, а Брюссель близко. Экономику Каталонии и ЕС связывают тысячи нитей. Брюссель уже недвусмысленно заявил, что если Каталония перестанет быть частью Испании, то она также перестанет быть частью и Евросоюза», — говорит Черкасова.

Для Каталонии это будет означать автоматический выход из евро- и шенгенской зоны. И это чрезвычайно важно. Если Каталония объявит о независимости, то она уже никогда не сможет вступить в ЕС, поскольку Мадрид не позволит этому произойти, заключает Екатерина Черкасова.