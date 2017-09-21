Путин поручил до конца года представить проект реконструкции аэропорта «Мурманск»
Мурманск, 21 сентября. Президент Российской Федерации Владимир Путин дал поручение до 1 января 2018 года представить проект завершения реконструкции аэродромной инфраструктуры в аэропорту Мурманска.
Ранее в международном аэропорту «Мурманск» были отремонтированы полосы, проведены работы по изменению облика стоек регистрации, зала ожидания.
Концепция развития аэропорта «Мурманск», включающая в себя увеличение площади аэровокзала на 5000–7200 кв. м., прописана до 2025 года. Для ее реализации могут построить новое здание, либо реконструировать старое здание и пристройки к нему, сообщает портал «Хибины.com».
Напомним, ранее Владимир Путин обсудил с губернатором Прикамья Максимом Решетниковым реконструкцию железной дороги в регионе.