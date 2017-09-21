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Путин поручил до конца года представить проект реконструкции аэропорта «Мурманск»
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    Путин поручил до конца года представить проект реконструкции аэропорта «Мурманск»

    16:00  21 Сентября 2017
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    Путин поручил до конца года представить проект реконструкции аэропорта «Мурманск»

    Мурманск, 21 сентября. Президент Российской Федерации Владимир Путин дал поручение до 1 января 2018 года представить проект завершения реконструкции аэродромной инфраструктуры в аэропорту Мурманска.

    Ранее в международном аэропорту «Мурманск» были отремонтированы полосы, проведены работы по изменению облика стоек регистрации, зала ожидания. 

    Концепция развития аэропорта «Мурманск», включающая в себя увеличение площади аэровокзала на 5000–7200 кв. м., прописана до 2025 года. Для ее реализации могут построить новое здание, либо реконструировать старое здание и пристройки к нему, сообщает портал «Хибины.com».

    Напомним, ранее Владимир Путин обсудил с губернатором Прикамья Максимом Решетниковым реконструкцию железной дороги в регионе.

    Путин поручил до конца года представить проект реконструкции аэропорта «Мурманск»

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    Автор: Тимур Румянцев
    #путин #мурманск
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