Молчаливый русский язык. Колонка Руслана Мармазова

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Это даже хорошо, что бредовые решения о тотальной украинизации школы на территориях, временно контролируемых киевской хунтой, проводят в жизнь такие образцово-показательные персонажи, клиенты доктора Ломброзо. Когда придет время исправлять ситуацию, даже малейшего сомнения не возникнет в том, что это следует делать.

Достаточно будет посмотреть на изображения «петьмана» Порошенко с его пьяненькими вороватыми глазками, спикера со справкой Парубия, маньяков с депутатскими корочками, бабки-ежки Фарион и прочих ярких представителях действующей властной «элиты»… Сумасшедшие, что с них возьмешь? Таким можно только дать, например, нормативы по пошиву тапочек в колониях, пайку баланды…

Переводчик на государственный

Сколько уже было говорено, что Украина — это территория с преимущественно русскоязычным населением. Так уж исторически сложилось, ничего не попишешь. Но когда тамошние пропагандисты орут с экранов телевизоров, что без украинского языка жизни нет… Причем, заметьте, делают это на русском… Так вот, когда это происходит навязчиво и с завидным постоянством, невольно начинаешь размышлять, а вдруг это правда? Вдруг действительно есть на Украине сферы жизни, где невозможно обойтись без украинского?

Наука, техника, медицина. Тут как раз обратная история. Все на русском. И не потому, что коварная Москва насадила. Опять-таки, так исторически вышло. На малороссийских землях русский — это язык городов, индустрии, прогресса. И терминология используется соответствующая, понятийный аппарат. Это ведь не игрушки, серьезные вещи.

Надо сказать, что попытки перевести специальные термины на украинский язык предпринимаются начиная с 1991 года. Некоторые варианты перевода можно со сцены читать как юмористический монолог, настолько все забавно звучит.

Не в том дело, что украинский язык смешон, боже упаси! Смешны синтетические, выдуманные, за уши и прочие выступающие части притянутые формулировки. И тем более уморительно нелепы персонажи, которые все это с нарочито серьезным, насупленным даже видом культивируют и насаждают.

Но смех — это дело такое, полезное даже в определенных дозах. Хуже специалистам, которым надо демонстрировать лояльность и симулировать, что они разговаривают и думают даже по-украински. Не позавидуешь пациенту, над вскрытой грудной клеткой которого хирург мучительно вспоминает какое-либо название органа или необходимого ему инструмента. В шахте главное — живым остаться, а не придумать, как же в свете последних решений группы безумцев во власти, назвать «грудь забоя». Ну и так далее. Полагаю, суть проблемы понятна?

Так, где еще позарез нужен украинский язык? В песнях, юморесках, фольклорных композиция? Это очень может быть. Тут спорить не следует. Другое дело, что даже те, кто профессионально трудится в данной сфере, чаще используют суржик. Так и доходчивей, и любопытней, и ближе к жизни. Потому как на всю Украину сложно найти десяток-другой человек, грамотно и без русизмов изъясняющихся на государственном языке.

Вот! Государство же, как бы, есть! Именно для него, как выяснилось, нужен украинский язык. Тут действительно иначе не обойтись. Потому как оно — государство, стало быть, со своим народом говорит на разных языках. Что отнюдь не фигура речи. Преимущественно русскоязычное население и непреклонно украиноязычное государство и кучка узурпаторов, его олицетворяющих, говорящих на лютом суржике. Между прочим, это трагедия. О каком взаимопонимании может идти речь?

Село город учит быть селом

Другое дело, что наши люди мудры. С государством они стараются лишний раз не пересекаться во избежание проблем. А если уж избежать этого не удалось, то придумываются всякие схемы, маневры, чтобы такое общение как можно скорее закончилось. И человек ушел в свою нишу, выживать, думать и видеть сны на родном языке, а государство осталось царствовать и властвовать.

Но это касается взрослых. Дети же беззащитны. Перед лицом школы, так уж точно. А она, школа, значит, из учебного заведения стремительно превращается в инструмент насильственного насаждения непреклонной языковой воли киевского нацистского режима.

О каком образовании, скажите на милость, тем более качественном, может идти речь, когда теперь главное не что, а на каком языке преподается? Откуда могут взяться многие и многие учителя химии, физики, математики, свободно владеющие украинским, в русскоязычных регионах?

Проблема с педагогическими кадрами, следует сказать, и так живо трепещет давненько. В школу часто и густо отправляются далеко не самые лучшие выпускники университетов и институтов. Кто-то, конечно, честь им и хвала, делает это, потому как призвание. Но чаще в школьных классах оказываются как раз те, кто в других сферах не нашел себе применения.

Нервная, неблагодарная, слабенько оплачиваемая работа с огромной ответственностью… За такую берутся от отсутствия более симпатичной перспективы. Теперь же ко всему этому следует обладать такой опцией, как украинский язык. Полагаете, поток желающих учить детей многократно увеличится? Очень сомневаюсь.

К тому же, преимущество теперь получат выходцы из сельских регионов. Там действительно украинский язык часто употребляется, там он для многих родной. И пожалуйста, и сколько угодно, никаких проблем. Если только село не берется сожрать город или воспитать его в своем духе, что, в принципе, одно и то же.

Вот и вообразите теперь себе образовательный уровень и набор мировоззренческих принципов, набитый в головы будущих выпускников полностью украиноязычных школ. Впрочем, интеллектуальный уровень подрастающего поколения на Украине сейчас мало кого колышет.

Приоритетные задачи иные: вырастить лояльного (по их версии — патриотичного), покорного (в майданном варианте — с обостренным чувством собственного достоинства) чернорабочего (читай — специалиста с европейским будущим), умеющего посчитать небогатую зарплату и поставить крестик в ведомости или бюллетене для голосования. В этом смысле школьная реформа на Украине идеальна.

Румынский ответ, венгерский демарш

Понятно, что все преобразования на Украине идут под бой барабанов и вдохновенные рассказы о том, что никто не наступает ни на какие права национальных меньшинств. Это нормальный для современной украинской политики подход. Примерно как ежедневно обстреливать города Донбасса, рассказывая о безудержной тяге к миру.

Еще больше понятно, что удар в данном случае наносится именно по русскому языку на малороссийских территориях. Его просто пытаются выкорчевать. Что, понятно, нереально, но попытка делается, и самая агрессивная за все времена.

Остальные языки, скажем, венгерский или румынский, попадают под раздачу прицепом. Сделать для них специальные оговорки в новых законах было бы слишком заметным моментом. Еще, чего доброго, международная общественность заволнуется.

Тем не менее Венгрия и Румыния отреагировали максимально жестко. В дипломатическом смысле. Да, на Украине количество венгерского и румынского населения на фоне русских — мизерно. Но обозначенные страны не могут позволить себе не отреагировать. И это нормально.

Может, я что-то пропустил, а были какие-то ноты протеста от МИД России? Хотя бы в виде «озабоченности, вызванной эскалацией»? Вызвали украинского посла на ковер для продувания ноздрей? Пусть и дежурного продувания, малоэффективного, но все-таки… А что за стыдливое молчание такое?

Хорошо, официальным органам некогда. Где тогда бодрый взрыв негодования общественных организаций, патриотических, прорусских? По интересам Русского мира демонстративно нанесен удар. И тишина!

Привыкли уже, может быть… Это ведь уже столько раз было в Прибалтике, в Средней Азии, на Кавказе. Но все-таки ситуация на Украине несколько отличается. Ведь во всех прочих случаях русскокультурные люди там были заметной, но меньшей частью населения, тут же их большинство. Да и сама Украина, пусть сегодня и больная, но неотъемлемая часть Русского мира. Пора лечить.

Укус украинского вампира

И вспоминается на фоне всего этого языкового безобразия, как системно, целенаправленно на Украине все годы, начиная с 1991-го, шло наступление на русских. Как славно нас всех дурачили и облапошивали.

Леонид Кучма когда-то к власти пришел исключительно за счет голосов русскоязычных регионов. Активно эксплуатируя языковую тему, мол, как же без русского, вот сейчас мы как возьмемся, да как порядок наведем…

Приведенный выше шахтный термин «грудь забоя» — это из его предвыборных выступлений в Донецке в 1994 году. Леонид Данилович тогда со снисходительной улыбкой так ярко и игриво иллюстрировал дурость претензий на сугубую украинозычность страны. Потом пришел к власти, и как подменили человека. Никаких статусов русскому, ни на государственном, ни на региональном уровне. Кучма даже и сам поверил, что говорит по-украински, да.

С Виктором Януковичем похожая история. Как только взгромоздился в президентское кресло, память отшибло. Может, где-то в Киеве сидит специальный украиноязычный вампир, который ритуально кусает вновь избранного президента? С Ющенко и Порошенко, правда, проще, они уже укушенными до власти дорвались…

Логичен вопрос, а что же люди не возмущались раньше, когда их явно дурили и в грош не ставили, и, тем паче, сейчас, когда на язык всем и каждому наступили бандеровским сапогом? По разным причинам.

Когда украинизация была вялотекущей и шумела где-то наверху, в запутанных дикорастущих ветках власти, её можно было не очень замечать. Она не болела. Понятно, народ о своих избранниках, а это не только Кучма и Янукович, но и гроздья депутатов разных уровней, выводы делал. Жулики, мол. Но в быту, на производстве, в школе, в вузах принципиально ничего не менялось: как говорили по-русски, так и продолжали это делать. И ладно, и пусть себе будет, раз не мешает.

Теперь иное. Теперь украинизация саднит нестерпимо. Но режим-то в Киеве беззаконный, террористический. Какие там протесты? Люди элементарно боятся за жизнь.

Сейчас протестовать на Украине, не имея собственных вооруженных подразделений, — верх наивности. Все, кто нашел в себе силы, уже восстал. Крым восстал и ушел. Одесса восстала и сгорела в Доме профсоюзов. Донбасс восстал и воюет, истекает кровью… Остальные ждут своего часа.

Когда наступит? Этого не скажу, я не провидец. Но наступит непременно. Причем, чем больше украинские власти будут помогать своими идиотскими выдумками, тем скорее.