Российские компании могут присоединиться к строительству газопровода в Марокко
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Москва, 21 сентября. Министр энергетики России Александр Новак заявил, что отечественные компании готовы участвовать в строительстве газопровода и СПГ-терминала на территории Марокко. Об интересе компаний к этим проектам он рассказал телеканалу «Россия 24».
По его словам, Марокко заинтересовано в поставках российского СПГ, а также в строительстве регазификационного терминала и газопровода. Российские компании, в свою очередь, хотят участвовать в реализации этих проектов.
«Мы готовы поставлять СПГ, строить газопровод», — цитирует его «Газета.Ру».