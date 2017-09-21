Российские компании могут присоединиться к строительству газопровода в Марокко

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Москва, 21 сентября. Министр энергетики России Александр Новак заявил, что отечественные компании готовы участвовать в строительстве газопровода и СПГ-терминала на территории Марокко. Об интересе компаний к этим проектам он рассказал телеканалу «Россия 24».

По его словам, Марокко заинтересовано в поставках российского СПГ, а также в строительстве регазификационного терминала и газопровода. Российские компании, в свою очередь, хотят участвовать в реализации этих проектов.