Сирия новости 21 сентября 16.30: ВКС РФ обеспечили освобождение шести поселений в Дейр эз-Зоре, в Хаме «Тахрир аш-Шам» уничтожила автобус САА

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Сирия, 21 сентября. САА при поддержке ВКС РФ зачистили от ИГ* шесть поселений в Дейр эз-Зоре, в Хаме боевики «Тахрир аш-Шам» уничтожила автобус САА, в Восточной Гуте возобновились бои между «Файлак ар-Рахман» и «Джейш аль-Ислам». Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

ВКС РФ: обеспечили освобождение от ИГ шести поселений в Дейр эз-Зоре, наносят удары по «Тахрир аш-Шам» в Идлибе и Хаме.

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: ведут обстрел позиций боевиков в Дамаске, при поддержке ВКС РФ продвигаются в Дейр эз-Зоре.

«Исламское государство»: ведет обстрел мирных районов Дейр эз-Зора, теряет позиции в Ракке.

«Джейш аль-Ислам»: ведет бои с «Файлак ар-Рахман» в Восточной Гуте.

«Файлак ар-Рахман»: противостоит «Джейш аль-Ислам» в Дамаске.

«Тахрир аш-Шам»: уничтожила автобус с бойцами САА в Хаме.

Курды: освободили от ИГ несколько зданий и квартал в Ракке.

Провинция Дамаск

В Восточной Гуте Дамаска продолжается противостояние между Сирийской арабской армией (САА) и боевиками радикальной оппозиции. Ghouta Media Center пишет в Twitter (@Ghouta_GMC), что артиллерия армии САР ведет обстрел позиций антиправительственных формирований в районе населенных пунктов Хараста и Бейт Наим.

В это же время в районе Хаммурия возобновились бои между группировками «Джейш аль-Ислам» и «Файлак ар-Рахман». О противостоянии радикальных группировок в Восточной Гуте пишет военный источник в социальной сети Twitter (@Lisan_news).

Провинция Дейр эз-Зор

Сирийская армия под прикрытием ВКС РФ продвигается на окраинах города Дейр эз-Зор. Источник в Facebook (@Somar-hatem) передает, что российская авиация обеспечила освобождение от ИГИЛ* деревень Аль-Харита, Хави Харита, Аш-Шамитие, Тариф, Мисрам и Аль-Бувета, расположенных к северо-западу от административного центра провинции Дейр эз-Зор.

Террористы «Исламского государства»* продолжают вести ракетный обстрел мирных районов города Дейр эз-Зор. Telegram-канал (@C_Military1) сообщает, что под огнем радикальных исламистов погибло пять мирных жителей населенного пункта и еще 40 человек получили серьезные ранения. В зоне поражения находятся кварталы Аль-Кусур и Аль-Джура.

Провинция Идлиб

ВКС РФ и сирийские ВВС наносят удары по позициям «Тахрир аш-Шам» в провинции Идлиб. Один из источников в социальной сети Facebook (@mohamad.rahmoun.7) сообщает, что авиация союзников уничтожила штаб радикальной коалиции на окраине Маарет ан-Нуман. ВКС РФ нанесли ряд ударов по укрепрайонам сторонников «Ан-Нусры» в районах поселений Маарзета, Хан-Шейхун, Бальшон, Кафар Набиль и Тахтайя. Автор публикации отмечает, что силы «Джебхат ан-Нусры»* несут большие потери, однако точных данных не сообщается.

Напомним, вчера на юге провинции Идлиб радикалы «Тахрир аш-Шам» совершили неожиданное нападение на позиции военной полиции России. Генерал-полковник Сергей Рудской, комментируя ситуацию, заявил, что исламисты действуют по договоренности с Вашингтоном, который стремится отвлечь САА от освободительной операции в Дейр эз-Зоре.

Провинция Ракка

Демократические силы Сирии (SDF) продвигаются в Ракке, освобождая от террористов «Исламского государства» небольшие участки города. Источник в Twitter (@ahmadswyd) сообщает, что под контроль курдского формирования перешли больница Дар Аш Шифа, здание гостиницы Аль Таж и южная часть квартала Аль-Баду. Кроме того, курды зачистили от радикальных исламистов кольцевую развязку Ан-Наим. Об этом пишет военный источник в своем микроблоге в Twitter (@ahmadswyd). Ранее сообщалось о жестоких боях между террористами ИГ и «демократической армией» в квартале Рамила и районе Тишинг. В результате противостояния исламистам удалось ликвидировать одно из транспортных средств курдских ополченцев. SDF в свою очередь смогли уничтожить несколько пулеметных установок «Исламского государства».

Провинция Хама

На севере провинции Хама сирийская армия при поддержке ВКС РФ продолжают наносить удары по позициям боевиков. Damascus Now сообщает, что артиллерия армии САР ведет обстрел укрепрайонов радикальных формирований в Аль-Латамине и Кафр Зете. Также информационное агентство пишет, что ВКС России нанесли точечный удар по позициям боевиков в городе Маан. В результате боевого вылета ликвидировано несколько радикалов, в том числе командир «Ан-Нусры» Али Абу Абдулла. Telegram-канал (@NRVR11) сообщает, что ВВС Сирии нанесли удар по зонам дислокации боевиков в районе населенного пункта Аз Закат.

Исламисты «Тахрир аш-Шам» уничтожили автобус с военнослужащими армии САР в окрестностях деревни Аш-Шууса. Об этом пишет Telegram-канал (@Ansar_Alsena). Также несколько ракетных снарядов, выпущенных сторонниками «Джебхат ан-Нусры», упали в деревне Джурин на северо-западе провинции Хама. Damascus Now сообщает о жертвах среди мирного населения.

Ирак

Иракская федеральная полиция сообщила, что в ходе операции по освобождению поселения Айсар аш-Шаркат солдаты армии Ирака нейтрализовали 37 террористов «Исламского государства». Кроме того правительственные войска уничтожили семь «джихад-мобилей» и десятки самодельных взрывных устройств из арсенала ИГ. Заявление армейского командования передает информагентство Al Alam.

В провинции Анбар террористы «Исламского государства» поджигают нефть, чтобы ухудшить видимость для ВВС Ирака. Об этом пишет Iraqi News.

Al-akhbar пишет, что турецкие власти заявили о похищении двух офицеров разведки Турции на севере Ирака. По данным информационного агентства, турецкая сторона обвиняет в произошедшем боевиков Рабочей партии Курдистана (РПК).

* Организация запрещена на территории РФ.

Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)