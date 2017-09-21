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Первые снимки салона нового Audi Q8 опубликованы в Сети
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    Первые снимки салона нового Audi Q8 опубликованы в Сети

    14:44  21 Сентября 2017
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    Первые снимки салона нового Audi Q8 опубликованы в Сети

    Гамбург, 21 сентября. Фотографии интерьера салона нового автомобиля Audi Q8, который могут презентовать в будущем году на Детройтском автосалоне, появились в Сети. 

    На фото видно, что интерьер центральной консоли новой немецкой машины выполнен в стиле флагманского седана A8 последнего поколения. Отмечается, что в автомобиле нет кнопок, поскольку концерн решил сосредоточиться на более удобных и комфортных способах.

    Сообщается, что немецкое авто оборудовано гибридной силовой установкой и турбированным мотором V6 мощностью 333 лошадиные силы.

    Информации о комбинированной мощности на данный момент нет.  

     

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    Автор: Дана Балан
    #автомобили #audi q8
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