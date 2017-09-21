Первые снимки салона нового Audi Q8 опубликованы в Сети
Гамбург, 21 сентября. Фотографии интерьера салона нового автомобиля Audi Q8, который могут презентовать в будущем году на Детройтском автосалоне, появились в Сети.
#audiq8 #Audi spied with interior pic.twitter.com/pAiEII11tM— 24wheel_news (@24wheel_news) September 20, 2017
На фото видно, что интерьер центральной консоли новой немецкой машины выполнен в стиле флагманского седана A8 последнего поколения. Отмечается, что в автомобиле нет кнопок, поскольку концерн решил сосредоточиться на более удобных и комфортных способах.
Сообщается, что немецкое авто оборудовано гибридной силовой установкой и турбированным мотором V6 мощностью 333 лошадиные силы.
#FotosEspía | Nuevas fotos del interior del Audi Q8 2018 revelan interesantes detalles https://t.co/X4EVPtsm6E @motorpuntoes @audispain pic.twitter.com/2ppNYLWuAW— Antonio Fernandez (@unaobviedad) September 21, 2017
Информации о комбинированной мощности на данный момент нет.