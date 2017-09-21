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Минфин намерен обучить бюджетной грамотности школьников по всей России
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    Минфин намерен обучить бюджетной грамотности школьников по всей России

    14:37  21 Сентября 2017
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    Минфин намерен обучить бюджетной грамотности школьников по всей России

    Уфа, 21 сентября. Министерство финансов РФ намерено обязать всех российских старшеклассников обучаться бюджетной грамотности. О проекте рассказал сегодня замминистра финансов РФ Алексей Лавров.

    Благодаря этому проекту, как полагают в Минфине, у школьников появится активный интерес к информации о налогообложении, а также о формировании бюджета.

    По словам Лаврова, ведомство уже разработало учебные курсы, модули для школьных программ. Они прошли апробацию примерно в десяти школах в  Башкирии, Алтайском и Пермском краях. В пилотном режиме в эти регионах проект начали реализовывать с 2016 года. 

    «Мы уверены, что в будущем, когда они станут избирателями, будут активными участниками бюджетного процесса», — добавил он, выступая на международном форуме стран БРИКС по развитию инфраструктуры в Уфе. 

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    Автор: Алексей Громов
    #бюджет #минфин #школа #бюджетная грамотность
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