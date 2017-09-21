В Киеве впали в спячку: блогер о решении оштрафовать авиакомпанию РФ за полеты над Крымом

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Хозяйственный суд Киевской области наложил штраф в размере 380 тысяч долларов на российскую авиакомпанию за полеты над Крымом. Об этом, выложив скриншоты постановления суда, сообщила на своей странице в Facebook пресс-секретарь генпрокурора Украины Лариса Сарган. По мнению экспертов, это решение говорит только о том, что Украина отстала от жизни, как минимум, годика на три — на все то время, которое Крым находится в составе Российской Федерации.

Решение киевского суда вынесено на основании иска, поданного некой несуществующей «прокуратурой автономной Республики Крым», которая признается киевскими властями как представляющая надзорные органы Крыма. Этот рудимент сохранился в структуре генпрокуратуры Украины после воссоединения Крыма с Россией и де-факто никакими правами не обладает.

«Авиакомпания-нарушитель не платила деньги за полученные аэронавигационные услуги в международном воздушном пространстве над Черным морем в пределах Симферопольского района полетной информации», — сообщает Саган, по словам которой, к расследованию были также привлечены судебные органы РФ в рамках международно-правовой помощи.

«Так, арбитражным судом Москвы выполнено поручение украинского суда, и ответчику была вручена копия определения о начале судебного процесса, а также исковое заявление прокурора», — сообщила представитель генпрокуратуры Украины.

По утверждению Саган, этот факт якобы дает Киеву «возможность запуска механизма взыскания штрафа с должника на территории РФ».

«Таким образом, судами впервые вынесено решение по основанной ранее прокуратурой автономной республики Крым процедуре привлечения авиакомпаний к ответственности за полеты над Крымом», — говорится в заявлении украинской генпрокуратуры.

Это уже не первая попытка Киева взыскать деньги с российских авиакомпаний за полеты в Крым. Ранее Госавиаслужба Украины за подобные «нарушения» (с точки зрения Киева) начислила российским авиакомпаниям штрафы на сумму около 27 миллионов долларов. В Крыму это решение назвали «очередной дурью» и абсурдом.

Напомним, Москва неоднократно заявляла, что статус Крыма, в 2014 году воссоединившегося по результатам референдума с Россией, является окончательным и обсуждению не подлежит.

«Наши украинские «партнеры» все никак не успокоятся, — прокомментировал решение хозяйственного суда Киевской области блогер Вадим Манукян.— Теперь они пытаются истребовать с российской авиакомпании штраф почти в 400 тысяч долларов за полеты в Крым. В связи с этим у меня вопрос. А почему они вообще считают, что Россия или даже отдельная авиакомпания им что-то за Крым будем платить? Нет, я, конечно, понимаю, что им неприятно было отдать России миллион фунтов стерлингов по решению Высокого лондонского суда, потому что с этой судебной инстанцией спорить бесполезно, но нужно же и голову включать».

Манкуян напомнил, что Киеву только что пришлось заплатить Москве немалую сумму в счет погашения части судебных издержек в рамках разбирательства о задолженности Украины по евробондам от 2013 года.

А что касается штрафов российским авиакомпаниям за полеты в Крым, то, по мнению блогера, Украина отстала от реальной жизни, как минимум, на три года — на все то время, что Крымский полуостров находится в составе Российской Федерации, с чем в Киеве никак не могут смириться.