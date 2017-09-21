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Боевики ИГИЛ при помощи БПЛА атаковали понтон САА на реке Евфрат
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    Боевики ИГИЛ при помощи БПЛА атаковали понтон САА на реке Евфрат

    14:34  21 Сентября 2017
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    Боевики ИГИЛ при помощи БПЛА атаковали понтон САА на реке Евфрат

    Дейр эз-Зор, 21 сентября. Боевики «Исламского государства»* в Дейр эз-Зоре используют дроны в качестве бомбардировщиков.

    Подконтрольное игиловцам информационное агентство опубликовало видео атаки сирийского понтона, который переправлялся через реку Евфрат в провинции Дейр эз-Зор. Беспилотник боевиков террористической группировки «Исламское государство» (запрещена в России) завис на плавсредствами САА, после чего сбросил самодельную бомбу.

    Боеприпас разорвался на краю понтона, военнослужащие быстро покинули опасную зону. Судя по кадрам, опубликованным исламистами, никто из бойцов, ведущих операцию в Дейр эз-Зоре при поддержке ВКС РФ, не погиб.

     

    * Организация запрещена на территории РФ.

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    Автор: Алексей Громов
    #сирия #игил #саа #бпла
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