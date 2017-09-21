Боевики ИГИЛ при помощи БПЛА атаковали понтон САА на реке Евфрат

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Дейр эз-Зор, 21 сентября. Боевики «Исламского государства»* в Дейр эз-Зоре используют дроны в качестве бомбардировщиков.

Подконтрольное игиловцам информационное агентство опубликовало видео атаки сирийского понтона, который переправлялся через реку Евфрат в провинции Дейр эз-Зор. Беспилотник боевиков террористической группировки «Исламское государство» (запрещена в России) завис на плавсредствами САА, после чего сбросил самодельную бомбу.

Боеприпас разорвался на краю понтона, военнослужащие быстро покинули опасную зону. Судя по кадрам, опубликованным исламистами, никто из бойцов, ведущих операцию в Дейр эз-Зоре при поддержке ВКС РФ, не погиб.

Pro-government forces crossing the Euphrates near Deir ez-Zor, #Syria, were hit by an Islamic State drone strike. pic.twitter.com/3I3fOuvvmt — Christiaan Triebert (@trbrtc) September 20, 2017

* Организация запрещена на территории РФ.