Иванку Трамп сравнили с Виталием Кличко из-за безграмотного твита

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Нью-Йорк, 21 сентября. Пользователи социальных сетей посмеялись над постом дочери президента США Иванки Трамп в Twitter.

Накануне Иванка опубликовала фотографию со своим новорожденным племянником Люком, сыном ее младшего брата Эрика. Однако не снимок вызвал бурную реакцию людей, а подпись дочери главы США.

Cuddling my little nephew Luke... the best part of an otherwise incredible day! pic.twitter.com/8Ci5SD1VJ8 — Ivanka Trump (@IvankaTrump) September 19, 2017

«Объятия с мои маленьким племянником Люком — это лучшая часть в противном случае потрясающего дня», — написала Иванка.

Пользователи Интернета посчитали, что Иванка, скорее всего, просто не знает значения слова «в противном случае» (otherwise – прим. ред.).

Русскоязычные пользователи сравнили Иванку Трамп с мэром Киева Виталием Кличко, чьи изречения не менее «красноречивы».