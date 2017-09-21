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Иванку Трамп сравнили с Виталием Кличко из-за безграмотного твита
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    Иванку Трамп сравнили с Виталием Кличко из-за безграмотного твита

    14:33  21 Сентября 2017
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    Иванку Трамп сравнили с Виталием Кличко из-за безграмотного твита

    Нью-Йорк, 21 сентября. Пользователи социальных сетей посмеялись над постом дочери президента США Иванки Трамп в Twitter.

    Накануне Иванка опубликовала фотографию со своим новорожденным племянником Люком, сыном ее младшего брата Эрика. Однако не снимок вызвал бурную реакцию людей, а подпись дочери главы США.

    «Объятия с мои маленьким племянником Люком — это лучшая часть в противном случае потрясающего дня», — написала Иванка.

    Пользователи Интернета посчитали, что Иванка, скорее всего, просто не знает значения слова «в противном случае» (otherwise – прим. ред.).

    Русскоязычные пользователи сравнили Иванку Трамп с мэром Киева Виталием Кличко, чьи изречения не менее «красноречивы».

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    Автор: Алексей Громов
    #иванка трамп
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