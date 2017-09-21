Иванку Трамп сравнили с Виталием Кличко из-за безграмотного твита
Нью-Йорк, 21 сентября. Пользователи социальных сетей посмеялись над постом дочери президента США Иванки Трамп в Twitter.
Накануне Иванка опубликовала фотографию со своим новорожденным племянником Люком, сыном ее младшего брата Эрика. Однако не снимок вызвал бурную реакцию людей, а подпись дочери главы США.
Cuddling my little nephew Luke... the best part of an otherwise incredible day! pic.twitter.com/8Ci5SD1VJ8— Ivanka Trump (@IvankaTrump) September 19, 2017
«Объятия с мои маленьким племянником Люком — это лучшая часть в противном случае потрясающего дня», — написала Иванка.
Пользователи Интернета посчитали, что Иванка, скорее всего, просто не знает значения слова «в противном случае» (otherwise – прим. ред.).
Русскоязычные пользователи сравнили Иванку Трамп с мэром Киева Виталием Кличко, чьи изречения не менее «красноречивы».