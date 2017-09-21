Мадриду мало не покажется: Михаил Ремизов о каталонском референдуме

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В столице Каталонии, автономного региона Испании, — массовые протесты. Митингующие вышли на улицы, чтобы поддержать проведение 1 октября референдума о независимости своего края.

Накануне, 20 сентября гражданской гвардией Испании после обысков были задержаны 12 каталонских чиновников. По данным СМИ, обыски, возможно, связаны с поиском документации по будущему референдуму о независимости Каталонии.

Выйдет ли регион из состава Испании? Какой будет новая карта Европы, и вспомнят ли на Западе опыт Крыма? Об этом корреспондент Федерального агентства новостей поговорил с политологом Михаилом Ремизовым.

Подавить или выиграть?

— Пройдет ли, по вашему мнению, референдум так, как планируют власти Каталонии?

— Скорее всего, пройдет. Вопрос в том, какая будет явка. Ведь известно, что значительная часть населения Каталонии к независимости не стремится. Там живет много некаталонцев, много выходцев из других стран Евросоюза.

— Они имеют отличные от каталонцев политические взгляды?

— Там представлены испанцы, сторонники юнионистских, общеиспанских партий. Несмотря на то, что сторонники независимости достаточно мобилизованы, они не составляют подавляющего большинства. В любом случае, вопрос о легитимности референдума возникает не только в правовой плоскости, но и в том, что называют концепцией «народного суверенитета».

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Даже если рассматривать этот референдум как некий акт самоопределения, идущий вразрез с правовыми регламентами, остается много вопросов относительно той значительной части Каталонии, которая к полному отделению не стремится.

— Как эта часть населения может повести себя на референдуме?

— Полагаю, в данном случае они бойкотируют этот референдум, поскольку противники независимости пошли по пути противодействия референдуму вместо того, чтобы предпринять попытку его выиграть. Этим отличается каталонская ситуация от шотландской. Сейчас противодействие Мадрида и Барселоны выглядит как противодействие некой полицейской машины и гражданского общества. На самом деле, к этому противодействию может присоединиться противодействие двух силовых, полицейских машин.

Перекроить старые карты

— Есть ли у Каталонии армия?

— Каталония располагает собственными полицейскими силами, собственной гвардией — фактически, всей инфраструктурой независимости, за исключением полноценных вооруженных сил, применение которых в данной ситуации остается маловероятным. Однако потенциал протестной организации, массовой мобилизации очень высок. Там митинги по разным темам собирают десятки и сотни тысяч человек. Это достаточно мобилизованное общество, привыкшее к активной уличной политике. Сейчас Мадриду мало не покажется протестного тонуса.

— Поможет ли Каталонии опыт другого референдума по самоопределению, крымского?

— Каталонцы проявляли интерес к крымскому референдуму, присылали даже в Крым делегацию. Но потом они решили от этого дистанцироваться, потому что, ассоциируя себя с крымским прецедентом, они снижают свои шансы на признание со стороны ЕС в будущем. Поскольку признание Брюсселя является для них критическим моментом всего начинания, они скорее заинтересованы, чтобы избежать таких ассоциаций. Но, объективно, параллель все равно возникает, поэтому движение Каталонии к независимости, безусловно, способствует трансформации мирового европейского порядка, в рамках которой крымский прецедент тоже будет восприниматься по-другому. Он перестанет восприниматься как что-то из ряда вон выходящее.

— Как к референдуму отнесется мировое сообщество?

— Я думаю, каталонцев в целом интересует мировое сообщество очень мало. Их интересует пространство Евросоюза. Это является главной проблемой для каталонской независимости. Брюссель понимает, что сейчас для него фактором сплочения является обеспечение гарантий целостности входящих в него государств. На каком-то этапе ЕС выступал как регионалистский проект, усиливал автономию регионов. Теперь же, фактически, потенциал регионализма без распада близок к исчерпанию.

Препоны Брюсселя

— Слишком много автономии?

— Каталонцам в рамках внутрииспанских прав, возможностей и автономий некуда двигаться, не вызывая реакции дезинтеграции других испанских регионов.

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Изначально, я думаю, многие сторонники этого движения рассматривали это как переговорную позицию торга с Мадридом, чтобы обеспечить себе больше преференций. Но если Мадрид пойдет на уступки, он рискует вызвать цепную реакцию в других регионах, у которых тоже есть автономистские возможности и амбиции.

— Как поведет себя в данном случае Брюссель?

— В рамках евроинтеграционного проекта потенциал регионализации внутри национальных государств выбран по максимуму. По крайней мере, в Испании. Дальше можно только отделяться. И вот здесь Евросоюз начинает играть прямо противоположную роль, отказываясь признавать, что будущие самоопределившиеся образования будут в ЕС. Подобные заявления звучали не раз.

— Что будет значить для Барселоны выход из Европейского союза вместе с выходом из состава Испании?

— Для этой, пусть и экономически благополучной, но все же относительно небольшой территории наличие общих пространств ЕС принципиально. Кроме того, регионалисты привыкли видеть себя в общеевропейском контексте. Выпадение из этого контекста для них должно быть болезненным. Объективно это может быть главной препоной для Каталонии. Пока не очень понятно, как будет решена эта коллизия.