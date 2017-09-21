Путин посоветовал «Яндексу» открыть офис на Дальнем Востоке

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Москва, 21 сентября. Президент России Владимир Путин посоветовал компании «Яндекс» открыть офис на Дальнем Востоке, сообщил генеральный директор компании Александр Шульгин.

Путин в четверг посетил московский офис «Яндекса». Свой визит он начал с короткой встречи с Шульгиным и Грегори Абовски — финансовым директором компании.

Президенту рассказали, что в фирме работают семь тысяч человек, большинству из которых около 30 лет. В компании обратили внимание, что почти все они являются выпускниками ведущих вузов России.

Путину также показали карту с городами, в которых есть офисы «Яндекс», — Москва, Санкт-Петербург, Нижний Новгород. Президент обратил внимание, что в настоящее время активно развивается Дальневосточный федеральный округ, где есть университет, и компании стоит подумать об открытии офиса там.