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Путин посоветовал «Яндексу» открыть офис на Дальнем Востоке
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    Путин посоветовал «Яндексу» открыть офис на Дальнем Востоке

    14:34  21 Сентября 2017
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    Путин посоветовал «Яндексу» открыть офис на Дальнем Востоке

    Москва, 21 сентября. Президент России Владимир Путин посоветовал компании «Яндекс» открыть офис на Дальнем Востоке, сообщил генеральный директор компании Александр Шульгин.

    Путин в четверг посетил московский офис «Яндекса». Свой визит он начал с короткой встречи с Шульгиным и Грегори Абовски — финансовым директором компании.

    Президенту рассказали, что в фирме работают семь тысяч человек, большинству из которых около 30 лет. В компании обратили внимание, что почти все они являются выпускниками ведущих вузов России.

    Путину также показали карту с городами, в которых есть офисы «Яндекс», — Москва, Санкт-Петербург, Нижний Новгород. Президент обратил внимание, что в настоящее время активно развивается Дальневосточный федеральный округ, где есть университет, и компании стоит подумать об открытии офиса там.

    «Понимаем, — ответил Шульгин, — замечание принято».

    Путин посоветовал «Яндексу» открыть офис на Дальнем Востоке

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    Автор: Катерина Тимошенская
    #путин #яндекс #дальний восток
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