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Минфин РФ назвал срок запуска системы индивидуального пенсионного капитала
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    Минфин РФ назвал срок запуска системы индивидуального пенсионного капитала

    18:20  21 Сентября 2017
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    Минфин РФ назвал срок запуска системы индивидуального пенсионного капитала

    Москва, 21 сентября. В Минфине рассчитывают, что в 2019 году заработает система индивидуального пенсионного капитала (ИПК). По словам заместителя министра финансов Алексея Моисеева, Минфин также планирует до конца 2017 года внести в правительство устанавливающий базовые принципы ИПК законопроект.

    «Если мы планируем в 2019 году все это начать реализовывать, чтобы к 2019 году запуститься, нам нужно 2018 год потратить на подготовку», — пояснил замглавы Минфина.

    Как отметил Моисеев, основные разногласия по концепции устранены.

    Напомним, ранее стало известно, как изменится пенсионное обеспечение в РФ в 2018 году.

     

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    Автор: Тимур Румянцев
    #минфин
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