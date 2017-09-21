Минфин РФ назвал срок запуска системы индивидуального пенсионного капитала

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Москва, 21 сентября. В Минфине рассчитывают, что в 2019 году заработает система индивидуального пенсионного капитала (ИПК). По словам заместителя министра финансов Алексея Моисеева, Минфин также планирует до конца 2017 года внести в правительство устанавливающий базовые принципы ИПК законопроект.

«Если мы планируем в 2019 году все это начать реализовывать, чтобы к 2019 году запуститься, нам нужно 2018 год потратить на подготовку», — пояснил замглавы Минфина.

Как отметил Моисеев, основные разногласия по концепции устранены.

Напомним, ранее стало известно, как изменится пенсионное обеспечение в РФ в 2018 году.