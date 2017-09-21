Коллекторам могут передать часть госфункций по взысканию долгов

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Москва, 21 сентября. Глава Федеральной службы судебных приставов (ФССП) России Дмитрий Аристов сообщил, что часть функций по взысканию долгов, которые сейчас исполняют государственные органы, может перейти к коллекторам.

Об этом Аристов рассказал журналистам на 8-ой Международной научно-практической конференции «Информационные технологии в сфере принудительного исполнения» в Суздале. Глава Федеральной службы судебных приставов РФ заявил, что ведомство рассматривает коллекторские агентства, как партнеров с целью возможности передачи им в будущем части функций государственного исполнения. Но это касается только тех организаций, которые действуют исключительно в правовом поле и исключительно правовыми методами.

Кроме этого, глава ФССП уточнил, что это в первую очередь это касается взаимоотношений между должником и взыскателем, которые являются юридическими лицами.

Ранее «Газета.ру» сообщала, что ФССП приняла более 5 тысяч жалоб на коллекторов с начала 2017 года.