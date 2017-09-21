Коллекторам могут передать часть госфункций по взысканию долгов
Москва, 21 сентября. Глава Федеральной службы судебных приставов (ФССП) России Дмитрий Аристов сообщил, что часть функций по взысканию долгов, которые сейчас исполняют государственные органы, может перейти к коллекторам.
Об этом Аристов рассказал журналистам на 8-ой Международной научно-практической конференции «Информационные технологии в сфере принудительного исполнения» в Суздале. Глава Федеральной службы судебных приставов РФ заявил, что ведомство рассматривает коллекторские агентства, как партнеров с целью возможности передачи им в будущем части функций государственного исполнения. Но это касается только тех организаций, которые действуют исключительно в правовом поле и исключительно правовыми методами.
Кроме этого, глава ФССП уточнил, что это в первую очередь это касается взаимоотношений между должником и взыскателем, которые являются юридическими лицами.
Ранее «Газета.ру» сообщала, что ФССП приняла более 5 тысяч жалоб на коллекторов с начала 2017 года.