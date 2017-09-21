Лидера «Христианского государства» задержали по делу о поджоге машин в Москве

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Москва, 21 сентября. Лидера православных активистов из движения «Христианское государство — Святая Русь» Александра Калинина задержали сегодня в Москве. Он проходит в качестве подозреваемого по делу о поджоге автомобилей перед офисом адвоката Константина Добрынина, который защищает режиссера фильма «Матильда» Алексея Учителя.

«Вчера Александра Калинина доставили в полицию для допроса. По результатам допроса накануне поздно вечером он был задержан в соответствии со статьей 91 УПК РФ в качестве подозреваемого в причастности к преступлению», — сообщили ТАСС источники в правоохранительных органах.

Ранее были задержаны еще четыре активиста «Христианского государства», троим из них предъявлены обвинения. Среди них — брат лидера «Христианского государства» Юрий Калинин. По месту жительства предполагаемых поджигателей были найдены канистры с горючей жидкостью и листки бумаги с надписью «За «Матильду» гореть».

Напомним, активистов «Христианского государства — Святой Руси» подозревают в угрозах российским кинотеатрам, где будет демонстрироваться фильм «Матильда».