Супруга Газманова рассказала, как чинила кран, пока певец писал песни

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Москва, 21 сентября. Супруга российского певца Олега Газманова Марина рассказала, что у ее мужа лучше всего получается заниматься творчеством, а капающий кран она починит сама.

Популярный в России 66-летний музыкант Олег Газманов по-прежнему активно записывает песни, занимается творчеством. Домашний очаг хранит 48-летняя супруга Марина, которая призналась, что оградила Олега от бытовых хлопот.

«Пусть занимается творчеством, это у него лучше получается. А мы с повседневными заботами сами справимся», — пояснила она.

Марина добавила, что с делами по дому у ее супруга никогда особенно не ладилось. К примеру, когда певец пытался сварить кофе, порошок был разбросан по всей квартире. «Да и капающий кран я сегодня сама чинила», — добавила красавица-жена, ее слова приводят «Дни.Ру».