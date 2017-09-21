Минздрав РФ рассчитывает избежать сезонной эпидемии гриппа

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Москва, 21 сентября. Министерство здравоохранения Российской Федерации надеется избежать сезонной эпидемии гриппа в 2017-2018 годах. Об этом заявил заместитель главы ведомства Сергей Краевой.

Это станет возможным в том случае, если уровень вакцинации населения достигнет 40-45%. При этом в 2017 году за счет федерального бюджета было закуплено около 58 миллионов доз вакцин.

Напомним, ранее министр здравоохранения России Вероника Скворцова сообщила о том, что заболеваемость гриппом снизилась в 3,5 раза за последние пять лет