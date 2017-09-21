Поиск
Лента новостей
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск
Закрыть
Происшествия
Офис «Яндекса» в Москве эвакуирован из-за звонка об угрозе взрыва
Россия
Минздрав РФ рассчитывает избежать сезонной эпидемии гриппа
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Минздрав РФ рассчитывает избежать сезонной эпидемии гриппа

    14:59  21 Сентября 2017
    59

    Минздрав РФ рассчитывает избежать сезонной эпидемии гриппа

    Москва, 21 сентября. Министерство здравоохранения Российской Федерации надеется избежать сезонной эпидемии гриппа в 2017-2018 годах. Об этом заявил заместитель главы ведомства Сергей Краевой.

    Это станет возможным в том случае, если уровень вакцинации населения достигнет 40-45%. При этом в 2017 году за счет федерального бюджета было закуплено около 58 миллионов доз вакцин.

    Напомним, ранее министр здравоохранения России Вероника Скворцова сообщила о том, что заболеваемость гриппом снизилась в 3,5 раза за последние пять лет

    Triangle Created with Sketch.
    Автор: Алексей Громов
    #грипп
    Комментарии:
    Загрузка...
    Загрузка...
    Видео Все
      Инфографика Все

        Украинские медики потребовали еды и уважения

        10:56 19 Сентября 2017 29014

        Фрукты и овощи в Киеве обработали ядом, чтобы не растащили Украину

        12:26 18 Сентября 2017
        41680

        Мэр Львова Садовый: Порошенко поступил низко, он опозорил Украину

        11:11 14 Сентября 2017
        20547

        Саакашвили спрятался от СБУ и полиции на львовском книжном форуме

        18:21 13 Сентября 2017
        8227

        На многотысячном соборе русофилов в Болгарии митрополит освятил флаг ДНР

        14:06 11 Сентября 2017
        7883
        Закрыть
        Нажмите "Сохранить", чтобы читать "РИА ФАН" на главной ЯндексаСохранить
        Популярное на сайте
        Читайте нас в соцсетях
        Самое обсуждаемое
        Пожар в отеле Ростова перекинулся на здание института

        Пожар в отеле Ростова перекинулся на здание института

        15:53   21 Сентября 2017
        131
        Украина выплатила часть судебных издержек по иску России о долге в 3 млрд долларов

        Украина выплатила часть судебных издержек по иску России о долге в 3 млрд долларов

        11:45   21 Сентября 2017
        287
        Пять стран объединились для судебного процесса над виновными в крушении MH-17

        Пять стран объединились для судебного процесса над виновными в крушении MH-17

        9:59   21 Сентября 2017
        7827
        Центробанк принял решение о санации «Бинбанка» и «Рост банка»

        Центробанк принял решение о санации «Бинбанка» и «Рост банка»

        9:47   21 Сентября 2017
        604