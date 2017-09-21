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Общество
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Общество
ОП РФ не исключила возможности иностранного вмешательства в выборы-2018
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    ОП РФ не исключила возможности иностранного вмешательства в выборы-2018

    14:24  21 Сентября 2017
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    ОП РФ не исключила возможности иностранного вмешательства в выборы-2018

    Москва, 21 сентября. Общественная палата опасается, что зарубежные страны предпримут попытку вмешательства в президентские выборы, которые состоятся в России в 2018 году. Об этом в четверг заявил заместитель секретаря ОП РФ Сергей Орджоникидзе.

    «К сожалению, в свете событий последних лет  мы не можем не высказать вполне обоснованные опасения касательно попыток вмешательства во внутриполитические процессы со стороны так называемых экспортеров демократии под видом волеизъявления граждан», — отметил он.

    ОП РФ не исключила возможности иностранного вмешательства в выборы-2018

     Орджоникидзе обратил внимание на волну цветных революций, которая прокатилась по Северной Африке и Ближнему Востоку, а также на госпереворот на Украине. Он подчеркнул, что любые попытки вмешательства извне в избирательный процесс должны получить отпор со стороны гражданского общества.

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    Автор: Геннадий Плющев
    #россия #президент #президентские выборы #общественная палата #выборы-2018 #иностранное вмешательство
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