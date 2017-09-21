ОП РФ не исключила возможности иностранного вмешательства в выборы-2018

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Москва, 21 сентября. Общественная палата опасается, что зарубежные страны предпримут попытку вмешательства в президентские выборы, которые состоятся в России в 2018 году. Об этом в четверг заявил заместитель секретаря ОП РФ Сергей Орджоникидзе.

«К сожалению, в свете событий последних лет мы не можем не высказать вполне обоснованные опасения касательно попыток вмешательства во внутриполитические процессы со стороны так называемых экспортеров демократии под видом волеизъявления граждан», — отметил он.

Орджоникидзе обратил внимание на волну цветных революций, которая прокатилась по Северной Африке и Ближнему Востоку, а также на госпереворот на Украине. Он подчеркнул, что любые попытки вмешательства извне в избирательный процесс должны получить отпор со стороны гражданского общества.