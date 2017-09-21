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Общество
«Хрюши против» написали три заявления в полицию после инцидента на Москворецкой базе
Общество
«Хрюши против» написали три заявления в полицию после инцидента на Москворецкой базе
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    «Хрюши против» написали три заявления в полицию после инцидента на Москворецкой базе

    14:21  21 Сентября 2017
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    «Хрюши против» написали три заявления в полицию после инцидента на Москворецкой базе

    Москва, 21 сентября. Активисты организации «Хрюши против» выложили в сеть видеоролик проверки палаток на территории ЗАО «Москворецкое». При проведении рейда в одной из них, где торговали продуктами с просрочкой от двух лет и больше, на волонтеров движения было совершено нападение. Один из торговцев был вооружен ножом, позже он же распылил перцовый газ.

    Также в стычке пострадала девушка-волонтер Аня, ее ударили по голове. Анне вызвали скорую помощь, и медики констатировали у нее сотрясение средней тяжести и ушиб. После этого в местный отдел полиции были написаны три заявления от участников движения«Хрюши против».

    «Наша пострадавшая девушка написала заявление в полицию на неустановленное лицо, правда, но мы зафиксировали номер его машины, — рассказала ФАН координатор движения Светлана Васильева. – Также все волонтеры, которые были на рынке, написали объяснения. Пока не было возбуждения уголовного дела, но мы будем добиваться. Второе заявление написала еще одна девочка – ее зажимали, ударили в одной из палаток. А третье — парень, на которого кидались с ножом и в лицо распылили перцовый газ».

    По словам Васильевой, Москворецкая база у них на контроле с 2011 года. И при каждом рейде они выявляют горы просроченных, испорченных продуктов на прилавках. По результатам их обращений Роспотребнадзором неоднократно проводились проверки, это ведомство не единожды штрафовало местных предпринимателей на 40–50 тысяч рублей. Однако эти штрафы никак не сказались на качестве продуктов в ларьках. Там по-прежнему продолжают торговать испорченными продуктами. По мнению организации «Хрюши Против», к местным торговцам нужно применить более жесткие меры, вплоть до ликвидации ИП.

    «Хрюши против» написали три заявления в полицию после инцидента на Москворецкой базе

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    Автор: Алексей Громов
    #нападение #москва #активисты #хрюши против
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