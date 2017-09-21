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СМИ назвали имя возможного преемника нижегородского губернатора Шанцева
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    СМИ назвали имя возможного преемника нижегородского губернатора Шанцева

    14:16  21 Сентября 2017  /обновлено: 14:17  21 Сентября 2017
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    СМИ назвали имя возможного преемника нижегородского губернатора Шанцева

    Москва, 21 сентября. Новым губернатором Нижегородской области может стать Максим Акимов. Сейчас он занимает пост первого заместителя руководителя аппарата правительства России.

    О том, что Акимов является  претендетом на должность, которую в настоящее время занимает Валерий Шанцев, пишет «Газета.ру» со ссылкой на близкие к Кремлю источники. Однако оба подчеркнули, что окончательное решение пока не принято.

    Отметим, что сам Шанцев ранее сообщения СМИ о своей грядущей отставке опроверг. Не подтвердил их также и близкий к нему источник, заявивший при этом, что чиновник «полон сил и желания работать дальше».
    Не подтвердили сообщения о планируемом уходе Шанцева и в администрации Кремля.
     

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    Автор: Ярослава Замысловатова
    #нижний новгород #кандидаты #шанцев #отствка
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