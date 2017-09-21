СМИ назвали имя возможного преемника нижегородского губернатора Шанцева

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Москва, 21 сентября. Новым губернатором Нижегородской области может стать Максим Акимов. Сейчас он занимает пост первого заместителя руководителя аппарата правительства России.

О том, что Акимов является претендетом на должность, которую в настоящее время занимает Валерий Шанцев, пишет «Газета.ру» со ссылкой на близкие к Кремлю источники. Однако оба подчеркнули, что окончательное решение пока не принято.

Отметим, что сам Шанцев ранее сообщения СМИ о своей грядущей отставке опроверг. Не подтвердил их также и близкий к нему источник, заявивший при этом, что чиновник «полон сил и желания работать дальше».

Не подтвердили сообщения о планируемом уходе Шанцева и в администрации Кремля.

