Поиск
Лента новостей
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск
Закрыть
Политика
Коалиция США рассказала о трех линиях связи с Россией по Сирии
Технологии
В России прекратят продажи iPhone 5s к концу 2017 года
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    В России прекратят продажи iPhone 5s к концу 2017 года

    14:16  21 Сентября 2017
    267

    В России прекратят продажи iPhone 5s к концу 2017 года

    Москва, 21 сентября. К концу этого года в России перестанут продавать iPhone 5s, вместо него на прилавках появится iPhone SE.

    По информации Hi-Tech Mail.ru, iPhone 5s больше не выпускается. В данный момент в магазинах лежат последние копии модели. Когда и их раскупят, приобрести смартфон производства Apple не получится даже у «серых» продавцов, уверяют разработчики.

    Отметим, что сейчас спрос на эту модель iPhone крайне низкий, несмотря на довольно скромную стоимость гаджета — 15 тысяч рублей.

    В России прекратят продажи iPhone 5s к концу 2017 года

    iPhone 5s устарел по большинству своих характеристик — смартфон серьезно уступает как своим «собратьям» от Apple, так и моделям других компаний. Место iPhone 5s займет модель iPhone SE, которая, при наличии аналогичной стоимости, обладает рядом преимуществ. По словам продавцов, еще весной 2017 года модель SE обогнала 5s по продажам.

    Triangle Created with Sketch.
    Автор: Алексей Громов
    #iphone se #iphone 5s
    Комментарии:
    Загрузка...
    Загрузка...
    Видео Все
      Инфографика Все

        Киевляне прошли «Маршем мира», скандируя «Смерть врагам»

        17:24 21 Сентября 2017 3725

        Украинские медики потребовали еды и уважения

        10:56 19 Сентября 2017
        29024

        Фрукты и овощи в Киеве обработали ядом, чтобы не растащили Украину

        12:26 18 Сентября 2017
        41703

        Мэр Львова Садовый: Порошенко поступил низко, он опозорил Украину

        11:11 14 Сентября 2017
        20594

        Саакашвили спрятался от СБУ и полиции на львовском книжном форуме

        18:21 13 Сентября 2017
        8238
        Закрыть
        Нажмите "Сохранить", чтобы читать "РИА ФАН" на главной ЯндексаСохранить
        Популярное на сайте
        Читайте нас в соцсетях
        Самое обсуждаемое
        Киевляне прошли «Маршем мира», скандируя «Смерть врагам»

        Киевляне прошли «Маршем мира», скандируя «Смерть врагам»

        17:24   21 Сентября 2017
        3725
        Пожар в отеле Ростова перекинулся на здание института

        Пожар в отеле Ростова перекинулся на здание института

        15:53   21 Сентября 2017
        256
        Украина выплатила часть судебных издержек по иску России о долге в 3 млрд долларов

        Украина выплатила часть судебных издержек по иску России о долге в 3 млрд долларов

        11:45   21 Сентября 2017
        329
        Пять стран объединились для судебного процесса над виновными в крушении MH-17

        Пять стран объединились для судебного процесса над виновными в крушении MH-17

        9:59   21 Сентября 2017
        8436