В России прекратят продажи iPhone 5s к концу 2017 года

В Избранное

Москва, 21 сентября. К концу этого года в России перестанут продавать iPhone 5s, вместо него на прилавках появится iPhone SE.

По информации Hi-Tech Mail.ru, iPhone 5s больше не выпускается. В данный момент в магазинах лежат последние копии модели. Когда и их раскупят, приобрести смартфон производства Apple не получится даже у «серых» продавцов, уверяют разработчики.

Отметим, что сейчас спрос на эту модель iPhone крайне низкий, несмотря на довольно скромную стоимость гаджета — 15 тысяч рублей.

iPhone 5s устарел по большинству своих характеристик — смартфон серьезно уступает как своим «собратьям» от Apple, так и моделям других компаний. Место iPhone 5s займет модель iPhone SE, которая, при наличии аналогичной стоимости, обладает рядом преимуществ. По словам продавцов, еще весной 2017 года модель SE обогнала 5s по продажам.