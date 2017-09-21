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Дейр эз-Зор: пятеро мирных жителей погибли при обстреле боевиков ИГИЛ
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    Дейр эз-Зор: пятеро мирных жителей погибли при обстреле боевиков ИГИЛ

    14:25  21 Сентября 2017
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    Дейр эз-Зор: пятеро мирных жителей погибли при обстреле боевиков ИГИЛ

    Дейр эз-Зор, 21 сентября. Боевики «Исламского государства»* обстреляли район мечети Аль-Фатх в Дейр эз-Зоре.

    По данным местного источника боевики террористической группировки «Исламское государство» (запрещена в России) подвергли ракетному обстрелу улицу Аль-Вади в квартале Аль-Джира, а также окрестности мечети Аль-Фатх в районе Аль-Кусур в населенном пункте Дейр эз-Зор.

    Отмечается, что в результате ракетного обстрела погибло не менее пяти мирных жителей. Еще около 40 получили ранения различной степени тяжести. Пострадавшим оказывают медицинскую помощь в местных госпиталях.

    Дейр эз-Зор: пятеро мирных жителей погибли при обстреле боевиков ИГИЛ

    * Организация запрещена на территории РФ.

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    Автор: Алексей Громов
    #сирия #обстрел #игил #дейр эз-зор
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