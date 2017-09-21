Население Украины сокращается на 600 человек в день

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Киев, 21 сентября. За первые семь месяцев текущего года население Украины сократилось почти на 130 тысяч человек. Соответствующую статистику приводит пресс-служба украинского Госсстата.

«Численность населения на Украине, по оценке, на 1 августа 2017 составила 42 456,0 тыс. человек. В течение января — июля 2017 численность населения уменьшилась на 128,5 тысяч человек», — указано на сайте украинского ведомства.

Как отмечают в Госстате, такая резкая убыль населения — более чем 600 человек в день — объясняется крайне неблагоприятным соотношением рождаемости и смертности в стране — на 61 новорожденного на Украине приходится 100 умерших. Среди факторов высокой смертности — крайне высокая для Европы смертность новорожденных.