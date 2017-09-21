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Дейр эз-Зор: САА при поддержке ВКС РФ зачистила от ИГИЛ шесть поселений
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    Дейр эз-Зор: САА при поддержке ВКС РФ зачистила от ИГИЛ шесть поселений

    14:00  21 Сентября 2017
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    Дейр эз-Зор: САА при поддержке ВКС РФ зачистила от ИГИЛ шесть поселений

    Дейр эз-Зор, 21 сентября. Сирийская арабская армия при поддержке ВКС РФ продолжает наступление на позиции «Исламского государства*» на севере Дейр эз-Зора.

    Военные источники в Сирии сообщают, что российская авиация зачистила путь для правительственных войск, что позволило САА вытеснить боевиков террористической группировки «Исламское государство» (запрещена в России) из шести населенных пунктов в северной части провинции Дейр эз-Зор.

    Источник отмечает, что от игиловцев освобождены поселения Аль-Бувета, Тариф, Мисрам, Аш-Шамити, Аль-Харита и Хави Харита. На линии соприкосновения продолжаются ожесточенные столкновения с террористами.

     

    * Организация запрещена на территории РФ.

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    Автор: Алексей Громов
    #сирия #вкс рф #игил #саа #дейр эз-зор
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