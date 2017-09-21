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Сирия и Россия отбили атаку боевиков в Идлибе: кто спровоцировал нападение «ан-Нусры» на российских военных
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    Сирия и Россия отбили атаку боевиков в Идлибе: кто спровоцировал нападение «ан-Нусры» на российских военных

    15:13  21 Сентября 2017
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    Сирия и Россия отбили наступление боевиков в Идлибе: кто спровоцировал активность «Джебхат ан-Нусры»*

    Ситуация в провинции Идлиб, а также в приграничных с ней районах провинций Хама и Алеппо накаляется. Активизировались силы второй по значимости террористической организации в Сирии«Джебхат ан-Нусры» (запрещена в РФ).

    В районе административной границы провинций Хама и Идлиб группировка радикальных исламистов совершила неожиданное нападение на отряд российской военной полиции. На протяжении несколько часов 28 российских военнослужащих стойко отбивались от атак боевиков, дожидаясь поддержки.

    В этих условиях командующий российской группировкой войск в Сирии генерал-полковник Сергей Суровикин принял решение о проведении спецоперации по вызволению военных полицейских. В результате ВКС РФ и отрядам Сил специальных операций (ССО) удалось оперативно прорвать осаду и вывести военных полицейских к позициям сирийской армии. В ходе ожесточенных боев пострадали трое российских военных. Как сообщается, все участники спецоперации будут представлены к государственным наградам.

    Видео, на котором видна ювелирная работа российских самолетов, сегодня днем попало в Сеть.

    Начальник Главного оперативного управления Генштаба ВС РФ генерал-полковник Сергей Рудской заявил, что  «Джебхат ан-Нусра»* (запрещена в РФ) действует на территории зоны деэскалации «Идлиб» по договоренности с Вашингтоном, который стремиться отвлечь САА от освободительной операции в Дейр эз-Зоре.

    Параллельно со всплеском активности террористов в Идлибе, как сообщили российские военные, силами международной коалиции во главе с США была осуществлена переброска боевиков «Демократических сил Сирии» (SDF) из-под Ракки в северные районы провинции Дейр эз-Зор, что также подтверждают слова Сергея Рудского.

    Заместитель директора Института истории и политики МПГУ, политолог, кандидат исторических наук Владимир Шаповалов в беседе с корреспондентом Федерального агентства новостей (ФАН) отметил, что последние дни ситуация в Сирии развивалась вокруг двух процессов:

    «Один из них — это военное наступление сирийских войск при поддержке российских Воздушно-космических сил в провинции Дейр эз-Зор. Эта операция должна нанести окончательный удар и изгнать с территории Сирии боевиков запрещенного в России «Исламского государства»*».

    Второй, параллельно развивающийся процесс — это процесс мирного урегулирования и создание четвертой зоны деэскалации «Идлиб»:

    «Этот процесс, в свою очередь, должен заложить основу для мирного поствоенного развития ситуации в Сирии. Создание четвертой зоны деэскалации и соответствующее подписание договоренностей в Астане закладывает прочный фундамент для развития мирного процесса и вовлечения в него всех политических сил в Сирии. Фактически, речь идет о том, что со значительным участием России завершается одна часть сирийского конфликта — военная, и очень активно, вместе с этим, идет процесс мирного урегулирования. Естественно, эти два процесса очень сильно взаимосвязаны».

    Сирия и Россия отбили наступление боевиков в Идлибе: кто спровоцировал активность «Джебхат ан-Нусры»*

    По словам эксперта, нападение на российскую полицейскую миссию на северо-востоке провинции Хама и попытка ее окружения есть не что иное, как удар по этим двум процессам - военному и политическому:

    «Это попытка затормозить, а, может быть, даже сорвать наступление сирийских войск при поддержке России в провинции Дейр эз-Зор. Одновременно, это попытка дискредитировать те соглашения, которые были при посредничестве России подписаны в Астане, поставить крест на процессе мирного урегулирования».

    Эксперт считает, что это циничная попытка со стороны ряда сил, как внутри Сирии, так и за ее пределами:

    «Что касается участия в этом процессе Соединенных Штатов, я думаю, это обвинение вполне оправдано, тем более, что обращает на себя внимание следующий момент. И «Исламское государство» (запрещено в РФ), и «Джебхат ан-Нусра» (запрещена в РФ) — это признанные мировым сообществом террористические структуры. Никто не отрицает этого, в том числе, и Соединенные Штаты».

    Сирия и Россия отбили наступление боевиков в Идлибе: кто спровоцировал активность «Джебхат ан-Нусры»*

    Тем не менее, как напомнил наш собеседник, Соединенные Штаты на протяжение всего участия в конфликте стремятся тщательно оградить от тех или иных ударов «Джебхат ан-Нусру» (запрещена в РФ):

    «Создается устойчивое впечатление, что «Джебхат ан-Нусра» (запрещена в РФ) является той военно-политической силой, на которую Соединенные Штаты давно сделали ставку в Сирии и которую Соединенные Штаты используют в качестве своего агента влияния в тех или иных ситуациях, в том числе, в военных действиях в Сирии. Вероятность контактов, взаимосвязи «Джебхат ан-Нусры» (запрещена в РФ) и Соединенных Штатов для меня очевидна».

    Эксперт обратил внимание также на то, что фактически, действия «Джебхат ан-Нусры» (запрещена в РФ) в провинции Идлиб и действия курдских отрядов в северной части провинции Дейр эз-Зор проходят одномоментно:

    «И нельзя не видеть взаимосвязи между этими действиями, которые  могут быть только из одного центра — Соединенных Штатов. США являются союзником курдов в северной Сирии. Курды являются основной боевой силой Соединенных Штатов. И, по всей вероятности, Соединенные Штаты являются еще и теми, кто поддерживает «Джебхат ан-Нусру» (запрещена в РФ). Таким образом, две эти военные силы —террористическая организация «Джебхат ан-Нусра» (запрещена в РФ) и курдские вооруженные отряды — по-разному, каждая по-своему выполняют часть плана, разработанного Вашингтоном».

    Сирия и Россия отбили наступление боевиков в Идлибе: кто спровоцировал активность «Джебхат ан-Нусры»*

    Террористическая организация наносит удары по российским военным полицейским для того, чтобы сорвать процесс мирного урегулирования и деморализовать наступление правительственных войск в провинции Дейр эз-Зор:

    «Одновременно с этим, курдские вооруженные формирования активизируют свои действия в провинции Дейр эз-Зор для того, чтобы закрепиться в данной провинции и, может быть, даже вытеснить оттуда сирийские правительственные войска».

    Эксперт особенно отметил важность территорий на востоке Сирии:

    «Фактически, поскольку провинция Дейр эз-Зор — последний крупный оплот боевиков «Исламского государства» (запрещено в РФ) в Сирии, борьба за эту провинцию имеет очень важное символическое значение. Тот, кто нанесет поражение боевикам и установит свой контроль над провинцией Дейр эз-Зор, будет победителем в этой войне и получит достаточно серьезное идеологическое преимущество. А также получит контроль над нефтяной территорией».

    Сирия и Россия отбили наступление боевиков в Идлибе: кто спровоцировал активность «Джебхат ан-Нусры»*

    Как объяснил эксперт, если это сделают курды, они получат возможность шантажировать сирийское правительство и получат сильные позиции в последующем процессе мирного урегулирования:

    «По всей видимости, планы Соединенных Штатов, как раз, и сводятся к тому, чтобы не позволить сирийским правительственным войскам установить контроль над провинцией Дейр эз-Зор».

    * Организация запрещена на территории РФ.

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    Автор: Никита Расторгуев
    #сша #сирия #хама #вкс рф #курды #дейр эз-зор #идлиб #джебхат-ан-нусра #ссо #военная полиция рф
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