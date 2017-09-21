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Общество
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Политика
Памфилова пригласила наблюдателей ШОС и БРИКС на президентские выборы 2018 года
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    Памфилова пригласила наблюдателей ШОС и БРИКС на президентские выборы 2018 года

    14:15  21 Сентября 2017
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    Памфилова пригласила наблюдателей ШОС и БРИКС на президентские выборы 2018 года

    Москва, 21 сентября. Глава российского Центризбиркома Элла Памфилова обратилась к Шанхайской организации сотрудничества, странам БРИКС и Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) с предложением направить наблюдателей на предстоящие в 2018 году президентские выборы в России.

    «Я приглашаю всех: и наши уважаемые организации ШОС и БРИКС, и, естественно, СНГ на предстоящие президентские выборы. Мы не ограничиваем число наблюдателей, пусть и ОБСЕ приезжает, нам нечего скрывать», — подчеркнула Памфилова в ходе своего выступления на международной конференции в ЦИК РФ.

    Памфилова пригласила наблюдателей ШОС и БРИКС на президентские выборы 2018 года

    Ранее представители Центризбиркома сообщили о том, что в качестве даты президентских выборов в 2018 году предварительно было избрано 18 марта — третье воскресенье месяца. Совет Федерации должен назначить дату выборов с декабре 2017 года.

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    Автор: Валентин Меликов
    #памфилова
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