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Россия
Госдума может запретить выезд из России работодателей-должников
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    Госдума может запретить выезд из России работодателей-должников

    14:20  21 Сентября 2017
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    Госдума может запретить выезд из России работодателей-должников

    Москва, 21 сентября. Законопроект, предусматривающий запрет на выезд из РФ работодателей, которые задерживают выплату зарплаты, внесен в Государственную думу депутатом от ЛДПР Сергеем Ивановым.

    Как говорится в пояснительной записке, в случае принятия закона, федеральная трудовая инспекция будет наделена правом на обращение в суд с иском по письменным обращениям работников в защиту их интересов и представления их интересов в суде.

    Автор проекта поясняет, что в случае вынесения судебного решения о взыскании денежных средств в пользу работника, судебные приставы могут применить в отношении должника-работодателя принудительные меры к исполнению судебного акта, в том числе ограничение на выезд из России.

    Напомним, ранее на рассмотрение Госдумы был внесен законопроект, предлагающий узаконить право россиян на получение доходов из бюджета РФ от добычи и других ископаемых.

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    Автор: Тимур Румянцев
    #госдума #зарплата
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