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Молодая костромичка устроила двум парням кровавые проводы в армию
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    Молодая костромичка устроила двум парням кровавые проводы в армию

    13:59  21 Сентября 2017
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    Молодая костромичка устроила двум парням кровавые проводы в армию

    Кострома, 21 сентября. В Свердловской области девушка чуть не убила двух взрослых мужчин. Инцидент произошел в конце июня этого года.

    В тот день двое мужчин и две девушки приехали на отдых в сауну. Одного из юношей провожали в армию. Как уточнили в пресс-службе Свердловского районного суда города Костромы, находясь в алкогольном опьянении, хрупкая девушка по имени Настя схватилась за нож и начала наносить удары по мужчинам. Одного она ударила в область грудной клетки, другого — в брюшную полость.

    После это девушка попыталась порезать себя, однако прибывшие на место сотрудники полиции и «скорая помощь» не позволили ей это сделать, сообщает «Инфореактор».

    В ходе допроса Настя во всем созналась. В отношении нее было возбуждено уголовное дело сразу по двум статьям «Причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека» и «Умышленное причинение легкого вреда здоровью».

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    Автор: Алексей Громов
    #нападение #кострома
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