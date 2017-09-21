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Неизвестные устроили перестрелку в здании стамбульского суда
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    Неизвестные устроили перестрелку в здании стамбульского суда

    13:57  21 Сентября 2017
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    Неизвестные устроили перестрелку в здании стамбульского суда

    Стамбул, 21 сентября. Как минимум один человек получил ранения в результате перестрелки в здании суда в Стамбуле. Об этом в четверг сообщает издание Hurriyet. 

    По информации газеты, «вооруженное столкновение произошло между двумя группировками». 

    В настоящее время подробности и детали случившегося не уточняются, но известно, что сотрудники правоохранительных органов задержали по меньшей мере 20 человек.

    На месте работают сотрудники экстренных служб турецкого города. 

    Ранее сообщалось, что турецкая полиция задержала 25 террористов ИГ* (запрещена в России) в Стамбуле. 

    * Организация запрещена на территории РФ.

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    Автор: Дана Балан
    #турция #стамбул #полиция #перестрелка
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