Терпение кончилось: эксперт рассказал, почему Москва жестко предупредила армию США

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Командованию вооруженных сил США в Катаре в жесткой форме довели, что попытки обстрелов из районов, где находятся боевики «Сирийских демократических сил» (СДС), будут пресекаться, заявил официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков. Напряжение в районе Дейр эз-Зора устанавливается из-за попытки определенных сил сорвать политический процесс в Астане, считает военный эксперт Центра стратегической конъюнктуры Владимир Неелов.

Конашенков отмечает, что за последние дни правительственные силы Сирии были дважды атакованы из районов, которые контролируются СДС и военнослужащими спецподразделений армии США. При этом обстрел велся из минометов и реактивной артиллерии. Стоит подчеркнуть, что в районе Дейр эз-Зора совместно с армией САР действует российский спецназ, который выполняет задачи по поиску и уничтожению террористов «Исламского государства*» (запрещенная в России организация — прим. ред.)

«Поэтому по специальному каналу связи до представителя командования вооруженных сил США в Эль-Удейде (Катар) в жесткой форме доведено, что попытки обстрелов из районов, где находятся боевики СДС, будут немедленно пресекаться», — сказал Конашенков.

В данном случае представитель российского военного ведомства заявляет, что все огневые точки будут подавляться имеющимися средствами поражения.

«Терпение кончилось, наши военные в открытую начали заявлять о том, что будут отвечать на обстрелы прокси-сил США. Хотя мне кажется, что случаи вооруженного отпора и пресечение действий на местности, скорее всего уже производятся, просто это не афишируется. Все это напряжение устанавливается на фоне политических процессов в Астане, здесь все к этому привязано — попытка обострить и сорвать данный процесс», — поясняет ситуацию эксперт.

При этом курды, при активной поддержке американского спецназа могут начать столкновения с армией Сирии на восточном берегу Евфрата. Дело в том, что в Вашингтоне не желают соглашаться с мирным окончанием войны, к которому Москва подводит Дамаск.

«США в этом смысле для курдов непостоянный партнер. Когда надо они их накачивают вооружением и средствами поражения противника, а когда в этом нет необходимости — бросают. Сейчас курды занимают достаточно самостоятельную позицию, поэтому вероятность открытого столкновения с правительственными силами сохраняется на низовом уровне, но до каких-то крупномасштабных и значимых столкновений дело не дойдет. Стоит отметить, что поддерживаемые ВКС РФ правительственные силы не станут первыми атаковать, это точно. Потому что такая дестабилизация обстановки в регионе не выгодна ни нам, ни сирийцам», — продолжает военный аналитик.

По мнению собеседника ФАН, вместе с астанинским процессом, в САР происходит смыкание фронта, когда присутствующие в регионе силы перестают заниматься только уничтожением террористов ИГИЛ* и переходят в военно-политическую плоскость.

«Встает вопрос о том, как дальше делить отбитые у боевиков территории и кто на них будет играть главенствующую роль? Этот процесс сложный, потому что курды действуют самостоятельно и насколько они будут согласны говорить своем будущем в составе Сирии — вопрос. Мало кто хочет об этом говорить, но рано или поздно эту проблему придется решать», — заключил Неелов.

Накануне, 20 сентября, в военном ведомстве сообщили, что боевики еще одной запрещенной в России террористической организации «Джебхат ан-Нусра»* блокировали в провинции Идлиб группу российской военной полиции в составе 29 человек. Ее удалось вывести из окружения после наступления сирийского десанта, которое состоялось при огневой поддержке ВКС и ССО РФ.

* Организация запрещена на территории РФ.