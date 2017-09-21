Ученые предупредили о новом массовом вымирании животных на Земле

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Вашингтон, 21 сентября. К 2100 году на планете начнется необратимый процесс исчезновения сразу множества видов животных. Это будет шестое массовое вымирание за историю Земли, сообщили специалисты Массачусетского технологического института.

Ученые изучили статистику геохимического цикла углерода за последние 542 миллиона лет. Они пришли к вводу, что он совпадает с массовыми вымираниями живых организмов на планете.

Специалисты выяснили, что гибель животных наступает в то время, когда естественный цикл связывания углерода не успевает компенсировать выбросы углекислого газа. Такое происходит приблизительно раз в 10 000 лет. По их мнению, следующий такой период наступит к 2100 году.