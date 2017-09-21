Донбасс сегодня: антироссийские идеи Киева и ответ Кремля, игры вокруг гибели MH17

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Донбасс сегодня, 21 сентября. Украина внесла в Совбез ООН резолюцию по миротворцам с антироссийскими формулировками, которые в Кремле сочли неприемлемыми. Москва не видит смысла в миротворцах ООН на российской границе. Меморандум стран-участниц расследования крушения малайзийского Boeing в Донбассе раскритиковали в Госдуме. МККК направил с Украины в ДНР и ЛНР десять грузовиков с гуманитарной помощью.

Порошенко метит в российскую границу

Украина внесла в Совбез ООН свой проект резолюции о миротворцах в Донбассе, ранее документ о миротворческой миссии для защиты наблюдателей ОБСЕ на линии разграничения внесла Российская Федерация.

О том, что свой документ, не совпадающий с российским, в Совбез ООН внес Киев, сообщает «Коммерсант» со ссылкой на собственные источники, близкие к российской делегации и секретариату ООН.

В украинском проекте резолюции по миротворцам содержится требование включить туда формулировку «операция по принуждению к миру» или «операция по восстановлению мира». С точки зрения украинских властей, эта формулировка юридически закрепит «роль России как агрессора».

Как отметил, комментируя соответствующий вопрос, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, Москва готова на разумные компромиссы по вопросу миссии ООН в Донбассе, однако попытки назвать Россию «агрессором» в этом конфликте являются неприемлемыми.

Украинская сторона настаивает, что операция по развертыванию миротворческих сил должна проводиться постепенно — в течение, как минимум, полугода.

Ранее появилась информация, что Киев требует введения миротворческого контингента на всю территорию Донбасса, вплоть до российской границы. Это, в частности, озвучил президент Украины Петр Порошенко, выступая на заседании Генассамблеи ООН.

Отметим, предложение о введении миротворцев в район российско-украинской границы категорически отвергли в республиках Донбасса и раскритиковали в российской Госдуме.

Москва не видит смысла в миротворцах ООН на границе

Россия не видит смысла в размещении миротворческой миссии ООН на российско-украинской границе. Об этом заявил ТАСС замминистра иностранных дел РФ Геннадий Гатилов.

«Они (киевские власти) хотят развертывания представителей ООН по всей территории Украины, включая российско-украинскую границу. Россия не является стороной в этом конфликте, поэтому нет никакого смысла в развертывании миротворцев на границе», — отметил замглавы МИД РФ.

По словам Гатилова, обсуждение российского проекта резолюции по размещению миротворцев ООН в Донбассе будет продолжено.

Новые игры Запада вокруг крушения Boeing в Донбассе

Пять стран-участниц совместной группы по расследованию катастрофы Boeing-777 авиакомпании Malaysia Airlines рейса MH17, произошедшей летом 2014 года в Донецкой области, подписали межправительственный меморандум о взаимопонимании. Об этом сообщается на сайте правительства Нидерландов.

Документ, в котором говорится о политической поддержке «уголовного преследования лиц, обвиняемых в сбитии самолета рейса МН17», подписали главы МИД Нидерландов, Австралии, Бельгии, Малайзии и Украины.

JIT countries confirm their support for Dutch prosecution of #MH17 suspects https://t.co/pzEf99CejR pic.twitter.com/lJOmo5AAMs — Netherlands ???????? MFA (@DutchMFA) September 20, 2017

Как заявил министр иностранных дел Нидерландов Берт Кундерс, документ свидетельствует о решимости стран, его подписавших, привлечь виновных к ответственности.

Член Совета Федерации Игорь Морозов считает, что на объективность в расследовании катастрофы малайзийского Boeing в Донбассе рассчитывать не приходится — о предвзятости и политизированности комиссии говорит, в частности, ее отказ рассматривать выводы российского концерна «Алмаз-Антей», производителя системы ПВО «Бук», из которой, предположительно, был сбит пассажирский лайнер. По мнению сенатора, выводы экспертов российского концерна убедительно доказывают, что MH17 был сбит из ракеты, выпущенной из установки «Бук-1» с территории, контролируемой украинской армией.

МККК направил в ДНР и ЛНР гуманитарную помощь

Международный комитет Красного креста (МККК) направил жителям Донецкой и Луганской народных республик десять грузовиков с гуманитарной помощью. Об этом сообщила пресс-служба государственной пограничной службы Украины. Колонна машин МККК проследовала на территорию Донбасса в среду через украинский контрольно-пропускной «Новотроицкое».

«На выезд на неконтролируемую территорию в направлении Донецка проследовали десять грузовых автомобилей с грузом продуктовых наборов и строительных материалов общим весом более 190 тонн. Груз направлен от миссии Международного комитета Красного Креста», — говорится в сообщении.

Напомним, Международный комитет Красного креста (МККК) — это подразделение Международного движения Красного Креста и Красного Полумесяца со штаб-квартирой в Женеве. По мнению депутата Госдумы Геннадия Онищенко, МККК, представительство которого действует и в России, пытается подменить собой Российский Красный Крест (РКК).