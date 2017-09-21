Поиск
Лента новостей
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск
Закрыть
Политика
Трамп анонсировал расширение санкций против КНДР
Новороссия
Донбасс: 14 населенных пунктов ДНР попали под обстрелы ВСУ
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Донбасс: 14 населенных пунктов ДНР попали под обстрелы ВСУ

    13:51  21 Сентября 2017
    30

    Донбасс: 14 населенных пунктов ДНР попали под обстрелы ВСУ

    Донецк, 21 сентября. Украинская армия выпустила 50 мин по территории Донецкой народной республики за минувшие сутки. По словам замкомандующего оперативным командованием ДНР Эдуарда Басурина, районы 14 населенных пунктов попали под обстрел ВСУ.

    Согласно приведенным данным, со стороны украинской армии огонь открывался из минометов, вооружения БТР и БМП, гранатометов и стрелкового оружия. На Донецком направлении по прилегающим районам 10 населенных пунктов ДНР было выпущено 32 мины калибром 82 мм и восемь мин калибром 120 мм.

    Кроме того, на Мариупольском направлении ВСУ выпустили по селу Сосновское десять мин калибром 120 мм. Районы южных сел Октябрь, Коминтерново и Ленинское подверглись обстрелам из гранатометов и стрелкового оружия.

    Напомним, ранее сообщалось, что разведка ДНР зафиксировала переброску в Донбасс двух танковых взводов украинской армии.

     

    Triangle Created with Sketch.
    Автор: Тимур Румянцев
    #днр #донбасс
    Комментарии:
    Загрузка...
    Загрузка...
    Видео Все
      Инфографика Все

        Украинские медики потребовали еды и уважения

        10:56 19 Сентября 2017 29014

        Фрукты и овощи в Киеве обработали ядом, чтобы не растащили Украину

        12:26 18 Сентября 2017
        41680

        Мэр Львова Садовый: Порошенко поступил низко, он опозорил Украину

        11:11 14 Сентября 2017
        20547

        Саакашвили спрятался от СБУ и полиции на львовском книжном форуме

        18:21 13 Сентября 2017
        8228

        На многотысячном соборе русофилов в Болгарии митрополит освятил флаг ДНР

        14:06 11 Сентября 2017
        7884
        Закрыть
        Нажмите "Сохранить", чтобы читать "РИА ФАН" на главной ЯндексаСохранить
        Популярное на сайте
        Читайте нас в соцсетях
        Самое обсуждаемое
        Пожар в отеле Ростова перекинулся на здание института

        Пожар в отеле Ростова перекинулся на здание института

        15:53   21 Сентября 2017
        132
        Украина выплатила часть судебных издержек по иску России о долге в 3 млрд долларов

        Украина выплатила часть судебных издержек по иску России о долге в 3 млрд долларов

        11:45   21 Сентября 2017
        288
        Пять стран объединились для судебного процесса над виновными в крушении MH-17

        Пять стран объединились для судебного процесса над виновными в крушении MH-17

        9:59   21 Сентября 2017
        7853
        Центробанк принял решение о санации «Бинбанка» и «Рост банка»

        Центробанк принял решение о санации «Бинбанка» и «Рост банка»

        9:47   21 Сентября 2017
        605