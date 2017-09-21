Донбасс: 14 населенных пунктов ДНР попали под обстрелы ВСУ

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Донецк, 21 сентября. Украинская армия выпустила 50 мин по территории Донецкой народной республики за минувшие сутки. По словам замкомандующего оперативным командованием ДНР Эдуарда Басурина, районы 14 населенных пунктов попали под обстрел ВСУ.

Согласно приведенным данным, со стороны украинской армии огонь открывался из минометов, вооружения БТР и БМП, гранатометов и стрелкового оружия. На Донецком направлении по прилегающим районам 10 населенных пунктов ДНР было выпущено 32 мины калибром 82 мм и восемь мин калибром 120 мм.

Кроме того, на Мариупольском направлении ВСУ выпустили по селу Сосновское десять мин калибром 120 мм. Районы южных сел Октябрь, Коминтерново и Ленинское подверглись обстрелам из гранатометов и стрелкового оружия.

Напомним, ранее сообщалось, что разведка ДНР зафиксировала переброску в Донбасс двух танковых взводов украинской армии.