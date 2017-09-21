Суд в Киеве обязал российскую авиакомпанию заплатить за полеты над Крымом

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Киев, 21 сентября. Хозяйственный суд Киевской области удовлетворил иск о взыскании с российской авиакомпании почти 380 тысяч долларов за ежедневные полеты над Крымом. Об этом сообщила пресс-секретарь генпрокурора Украины Лариса Саган.

Такую сумму с российского авиаперевозчика потребовали за неуплату аэронавигационных услуг, полученных в международном воздушном пространстве над Черным морем и Крыму.

Иск был подан прокуратуры автономной республики Крым, сохранившейся в генпрокуратуре Украины после воссоединения Крыма и РФ, написала Сарган в своем Facebook.



