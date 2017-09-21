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Украина
Суд в Киеве обязал российскую авиакомпанию заплатить за полеты над Крымом
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    Суд в Киеве обязал российскую авиакомпанию заплатить за полеты над Крымом

    14:15  21 Сентября 2017
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    Суд в Киеве обязал российскую авиакомпанию заплатить за полеты над Крымом

    Киев, 21 сентября. Хозяйственный суд Киевской области удовлетворил иск о взыскании с российской авиакомпании почти 380 тысяч долларов за ежедневные полеты над Крымом. Об этом сообщила пресс-секретарь генпрокурора Украины Лариса Саган.

    Такую сумму с российского авиаперевозчика потребовали за неуплату аэронавигационных услуг, полученных в международном воздушном пространстве над Черным морем и Крыму.

    Иск был подан прокуратуры автономной республики Крым, сохранившейся в генпрокуратуре Украины после воссоединения Крыма и РФ, написала Сарган в своем Facebook.

     

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    Автор: Алексей Громов
    #киев #суд #украина #крым #полеты #авиа
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